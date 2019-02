The Dragon Dentist Manga

Ed ecco in un solo volume l’adattamento manga dell’omonima serie in due episodi prodotta dallo studio khara.

The Dragon Dentist Trama

Ci troviamo in uno strano mondo dove in guerra vengono spiegate armi antichissime, come un enorme drago volante, sul cui corpo gigantesco sono edificate strutture abitate da militari e dai Dentisti del Drago, dei prescelti dal drago per accudire i suoi denti, visto che un drago piange coi denti. Un giorno Nonoko, una giovane Dentista del Drago, mentre sta facendo il suo giro di pattuglia tra i denti, nota spuntar fuori da uno di essi Bernard, un giovane militare del paese che sta combattendo una guerra contro il regno di Yazuka Hanagi, da cui proviene il drago. Goda, quello che sembra il Capo Dentista, dà quindi a Nonoko l’incarico di addestrare il giovane Ber a diventare un Dentista del Drago, giacché il ragazzo è morto ed è considerato un Rinato, inoltre chi rinasce dai denti del Drago ci riesce per grazia della volontà del Drago che lo vuole Dentista.

Inizialmente il ragazzo fa fatica ad accettare la situazione, ovvero che è morto sulla terra e che la sua anima si è reincarnata attraverso il dente del Drago, e deve imparare tutte le incombenze tipiche dei dentisti, dalla pulizia dei denti ed eliminazione dei mushi, ovvero delle specie di spiritelli dalla forma di insetto, che minano costantemente i denti con la carie e il tartaro, oltre a doversi sbarazzare di oggetti che compaiono dai denti appartenenti alla gente morta che non è riuscita a tornare come Rinato. Ben presto però il gruppo di dentisti avrà a che fare con un terribile mushi demoniaco, un orribile spirito maligno che cerca di distruggere i denti del drago e cibarsene.

The Dragon Dentist Valutazione

Questa è una storia piuttosto atipica, se avete già visto l’anime dello studio khara, visto che si concentra in avvenimenti che durano pochi giorni, cercandoci di farci conoscere alla svelta i personaggi e il mondo in cui vivono, per cui anche il manga sembra sfruttare questo filo logico, anche se forse il fatto che io conoscessi la storia per via dell’anime mi ha aiutato maggiormente, ma penso che anche chi acquista questo manga possa goderselo anche senza aver visionato la serie. Oltre che sulla missione e il destino dei dentisti, la serie si concentra molto su Ber e Nonoko, oltre che sulla voglia di salvezza di Shibana, non solo per sé, ma anche per gli altri Dentisti. Purtroppo la durata della serie costringe a una corsa sconsiderata verso la meta, per cui a fine volume non ho sentito quella tristezza che invece avevo provato dalla visione dei due episodi.

Il tratto di Youko è ancora un po’ acerbo e per certi versi Ber, più di tutti gli altri personaggi, ha un tratto un po’ shojo. Le vignette sono abbastanza piene di chine e retinature, anche se spesso mancano dei veri panorami, lasciando solo dei colori di sfondo.

Come sempre ottimo adattamento, con note su alcuni termini e la decisione di lasciarne invariati altri, come “mushi“.

Il manga è pubblicato da J-Pop nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata e prime pagine a colori in carta patinata al prezzo di 7,50 €.

Consigliato ai fan delle storie brevi.