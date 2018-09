Sky Violation Manga

Un rocambolesco survival tra grattacieli dove l’unico modo di salvarsi la pelle è nascondersi o combattere contro dei misteriosi uomini mascherati!

Sky Violation Trama

Yuri Honjo è una normale ragazza delle superiori che di punto in bianco, senza ricordare né come né quando, si ritrova in una stanza di fronte a un tizio nerboruto e piuttosto grottesco con indosso una maschera, che ha appena ucciso un uomo davanti ai suoi occhi.

Ovviamente la prima cosa che le viene in mente è sfuggire da questa terribile situazione e nascondersi per non venire uccisa a sua volta. Dal corridoio la ragazza raggiunge rapidamente la tromba delle scale per scoprire che le scale in discesa sono completamente murate, per cui l’unica via disponibile per salvarsi la pelle è salire verso i piani superiori. Guardando il panorama dall’alto la ragazza vede solo grattacieli, nonostante lei dovrebbe trovarsi ancora a Tokyo. Improvvisamente, mentre sta entrando nel panico perché non trova una via d’uscita, il suo cellulare squilla e rispondendo, sente che dall’altro capo le sta parlando il suo fratellone, Rika Honjo.

Parlando col fratello, la ragazza capisce che non si trovano a Tokyo e che questi grattacieli sono tutti connessi tra loro da ponti sospesi, pertanto i due si stanno per dare appuntamento orientandosi rispetto a uno dei grattacieli più alti, quando appare il tizio mascherato che tenta di attaccare Yuri, costringendola alla fuga su uno dei pericolosissimi ponti sospesi. Vedendo l’uomo fermarsi sul ciglio del ponte, la ragazza cerca di parlarci e ragionarci, ma i suoi tentativi non hanno altro effetto se non di farsi rincorrere sul ponte pericolante che a causa dell’impeto finisce per ondeggiare pericolosamente e far cadere l’assassino.

Da qui inizierà la sua fuga per la sopravvivenza e la scoperta di come funziona questo posto in cui persone mascherate attentano alla vita di altre persone.

Sky Violation Valutazione

La trama è quella classica che stiamo imparando a leggere ultimamente nelle serie survival come As God Will o Real Account, ovvero un miscuglio tra realtà e fantascienza, dove i personaggi sono messi di fronte a situazioni assurde in cui rischiano la vita e prendere volta per volta decisioni difficili che mettono a rischio non solo la loro sopravvivenza, ma anche quella degli altri sopravvissuti che incontrano volta per volta e che, a lungo andare, comprendono che la soluzione migliore è far fronte comune aiutandosi a vicenda, ma sempre restando sul limitare del tradimento se le cose dovessero mettersi male. La protagonista man mano che la storia prosegue cambia e pur di sopravvivere inizia a evolversi da una semplice ragazzina spaventata in una stratega calcolatrice. All’inizio è abbastanza frustrante, perché non viene spiegato molto della situazione in cui si trovano i personaggi, ma col passare dei capitoli iniziano a giungere indizi su chi siano i misteriosi personaggi mascherati e che stia succedendo.

Il tratto di Takahiro Oba è molto carino e preciso, e col passare dei volumi migliora notevolmente. Le tavole sono abbastanza piene di fondali, anche se spesso i palazzi hanno un’aria un po’ troppo da disegno tecnico e un po’ privi di spessore, un po’ come sagome di cartone in uno spettacolo teatrale.

Buono l’adattamento, che come sempre ci lascia alcuni termini giapponesi, traducendoli o dando spiegazioni in note in fondo alla tavola.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato economico da edicola al prezzo di 4,50 €. Il primo volume è stato venduto all’incredibile prezzo lancio di 1 €.

Consigliato ai fan dei survival.