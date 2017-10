Oogiri Manga

Questo interessantissimo volume è un progetto formato da nove racconti illustrati da disegnatori diversi più o meno famosi in patria e anche da noi, uniti dalla sceneggiatura impareggiabile del creatore delle Monogatari Series, Nisioisin.

Nella prima storia La ragazza della scatola, illustrata da Akira Akatsuki (Medaka Box), abbiamo un teppista dal cuore d’oro che raccoglie una piccola ragazzina abbandonata in un cartone in un giorno di pioggia, ma le cose non sono quel che sembrano.

Nella seconda storia RKD-EK9, illustrata da Takeshi Obata (Hikaru no Go, Death Note, Bakuman), veniamo a scoprire dell’esistenza del paradiso, ma che visto che il tasso di virtù umana è basso, pochi eletti riescono a entrarvi, e degli studenti si mettono alla ricerca di un farmaco in grado di portarti dritto in cima al paradiso.

Nella terza storia Fin dove potresti spingerti a uccidere?, illustrata da Akihisa Ikeda (Rosario+Vampire), incontriamo un ragazzino e la sua amica dalle idee un po’ da brivido.

Nella quarta storia Hanger Strike!, illustrata da Teppei Fukushima (Samurai Usagi, Amaryllis), ci imbattiamo in due giovani combattenti che propugnano ideali opposti.

Nella quinta storia Un amore di rigattiere, illustrata da Aiji Yamakawa (Stand Up!), seguiremo le vicende amorose di un giovane teppista che cercherà di conquistare la sua bella con un anello dai poteri diabolici.

Nella sesta storia Insegnami il Fuorigioco, illustrata da Atsushi Nakayama (Nejimaki Kagyuu, Traumeister, Uratarou), una pimpante pivellina cerca di imparare il fuorigioco da un senpai del club di calcio con risultati inauditi.

Nella settima storia Il desiderio che voglio si realizzi a tutti i costi e i 99 di cui mi importa relativamente, illustrata da Hikaru Nakamura (Arakawa under the bridge, Saint Young men), devo premettere uno spoiler… Se state seguendo la serie animata Juuni Taisen che va in onda questa stagione, adattamento della omonima novel di Nisioisin, saltate questa storia e aspettate che la serie animata sia finita.

Nella ottava storia Non impariamo in modo triviale, illustrata da Mizuki Kawashita (100% Fragola, Anedoki), un professorino e la sua assistentella andranno in africa per scoprire di che colore è il sudore degli ippopotami.

Nella nona storia La lega dei senza amici, illustrata da Renjuro Kindaichi (Jungle wa itsumo Hare nochi Gū, Liar x Liar, La La La), facciamo la conoscenza di due compagne di classe che sono finte amiche.

Gli episodi sono molto carini, divertenti e ognuno a modo suo ha una sua personale caratterizzazione, nonostante l’estrema brevità. Dall’ilarità e i disegni allegri di Insegnami il Fuorigioco passiamo ai tratti un po’ cupi di Fin dove potresti spingerti a uccidere?, per poi passare alla breve storia romantica di Un amore di Rigattiere. Nonostante la brevità, il lettore riesce a empatizzare con i personaggi e con la storia che è quasi sempre concisa e spiegata in maniera semplice, tanto che anche chi non è abituato a leggere manga potrebbe afferrarne subito il senso. Inutile dire che tutte le storie hanno un tema preciso e delle riflessioni profonde al proprio interno. Come sempre Nisioisin è davvero bravo ad attirare l’attenzione del lettore con le idee più disparate. Credo che questo volume sia un meraviglioso calderone di idee e grandi autori.

Inutile dire che anche il fatto che ci siano tanti tratti diversi non stanchi durante la lettura delle oltre 200 pagine di cui è composto il volume. Tutti gli autori hanno disegnato al meglio questi one-shot, senza trattenersi troppo nei virtuosismi e quasi tutte le pagine sono piene di fondali, chine o retinature.

Ottimo l’adattamento, che traduce alcune battute e parole giapponesi lasciando note a piè di pagina.

Il manga è pubblicato da J-Pop in un formato più grande, con sovracopertina in carta patinata con il titolo in rilievo, e un poster interno con tutte le cover dei titoli presenti nel manga, al prezzo di 11,90 €. State attenti perché sembra che il poster sia incollato a parte rispetto alla rilegatura e purtroppo nella mia copia alcune pagine erano incollate tra di loro, ma basta chiedere alla vostra fumetteria per farvelo cambiare.

Consigliato ai fan di Nisioisin.