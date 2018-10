Mazinger Z Alter Ignition Manga

Dopo l’uscita del film Mazinger Z Infinity nelle sale cinematografiche, nuovo materiale è stato pubblicato sulla Fortezza d’Acciaio, tra cui questo volume unico diYu Kinutani, Mazinger Z Alter Ignition.

Mazinger Z Alter Ignition Trama

Ci troviamo in un futuro prossimo, in un periodo di prosperità scientifica, in cui nuove forme energetiche sono state scoperte, come l’Energia Fotonica o la Lega Z.

Juzo Kabuto, inventore geniale che ha dato all’umanità tutte queste nuove scoperte, sta contemplando un enorme robot di sua creazione, mentre ripensa al passato e rimugina sulle motivazioni per cui ha creato questo robot. Tutto deriva da un incontro tanti decenni prima con un altro membro della comunità scientifica, il Dottor Hell, un genio che dopo aver appreso diverse forme della scienza e della robotica si era dato allo studio dell’alchimia, e le cui idee gli avevano fruttato l’etichetta di “eretico”.

Ricevuto un invito per partecipare degli scavi nell’isola ellenica di Bardos, il giovane Juzo decise di intraprendere questa nuova avventura, senza immaginare che dietro l’invito ci fosse proprio il Dottor Hell, che accompagnato da due enormi guardie del corpo incappucciate. Dopo alcuni giorni di scavi infruttuosi avvenne la svolta e venne scoperto un passaggio sotterraneo che portò i membri del team a scoprire una civiltà sotterranea dei micenei, e dei giganteschi esseri che sembrano una via di mezzo tra mummie e robot! Dopo aver sguinzagliato i due sgherri, che si riveleranno essere degli esseri umani modificati, contro il resto del team, per mantenere il segreto sulla scoperta, Hell cercò di convincere Kabuto a seguirlo, ma l’animo giusto dell’uomo non gli consentì di accettare, e sebbene con un braccio rotto e una ferita sull’occhio sinistro, Juzo riuscì a fuggire.

Proprio per contrastare la minaccia del Dottor Hell l’anziano scienziato è in procinto di completare il Mazinger Z, il gigante d’acciaio in Super Lega Z che farà pilotare a suo nipote Koji Kabuto. Ma riuscirà il ragazzo a portare sulle spalle un pesante fardello che potrebbe trasformarlo in un Dio o in Demonio?

Mazinger Z Alter Ignition Valutazione

Moto interessante questo volume unico che tratta la genesi del Mazinger, con buona parte dei capitoli incentrati su Juzo e sul suo rapporto col Dottor Hell. Oltre che molto fedele alla storia originale, rivedere nuovamente i personaggi muoversi ma questa volta grazie al pennino di Yu Kinutani, che abbiamo conosciuto in Italia per Amon – The Darkside of Devilman, Strange Days – The Apocalypse of Devilma e il manga di Ghost in the Shell Stand Alone Complex, crea davvero un’atmosfera diversa attorno alla storia e ai personaggi, che in questo caso sono privi di elementi comici.

Kinutani ha un tratto pulito e ricercato, il completo opposto di quello originale grezzo e sporco del primo Nagai. Come già successo in Shin Mazinger Zero, il tratto molto particolareggiato riesce a infondere nuova vita nei vecchi personaggi che abbiamo conosciuto tanti anni fa, ma che sembrano abbiano sempre qualcosa in più da dirci o da insegnarci con il loro comportamento.

Come sempre ottimo adattamento, anche se qualche erroretto di distrazione capita sempre, e sarebbe bene se non capitasse.

Il manga è pubblicato da nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 7,50 €. Il prezzo come sempre è un attimo alto rispetto al contenuto, vista l’assenza di pagine a colori, probabilmente causato dal fatto che la J-Pop non si aspetto che questo volume venda come il pane, per cui al posto del classico 5,90/6 € il prezzo lievita leggermente.

Consigliato ai fan di Mazinger Z.