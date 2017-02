Macross 7 Trash Manga

Questo è sicuramente uno dei pochi manga dedicati a una epopea sci-fi del calibro di Macross!

Macross 7 Trash Trama

La serie è ambientata nel 2046, quasi cinquant’anni dopo la guerra contro gli Zentradi, narrata nella serie animata Super Dimension Fortress Macross, e l’incontro e scontro con i Proto-Devil della flotta Macross 7.

Il Tenente Mahara Fabrio, dopo essere stata coinvolta in un incidente durante dei normali test, decide di dimettersi dal suo incarico e lasciare l’esercito, quando un misterioso figuro di sua conoscenza le fa visita, cercando di confortarla. Purtroppo tutto questo è in realtà una trappola, infatti l’uomo nutre desiderio di vendetta nei suoi confronti visto che suo figlio è morto in quell’incidente e assieme al suo autista decide di similare la morte della donna per incidente stradale.

Il crudele piano dell’uomo verrà sventato dall’arrivo in scena del giovane Shiba Mido, un giovane che grazie alle sue airblade (dei pattini propulsivi che consentono di fluttuare in aria) prima evita di essere preso sotto dalla guida distratta dell’autista, poi insospettito della presenza della ragazza svenuta, segue l’autista riuscendo a mettere in salvo la donna grazie alla sua abilità con i pattini aerei. La donna scoprirà che il ragazzo è un asso del Tornado Crush, uno sport praticato sugli airblade dove si fanno punti sorpassando o sconfiggendo gli avversari, e si vocifera sia figlio illeggittimo del comandante della Macross 7, ovvero Maximilian Jenius (Ace Pilot della prima serie storica). Assieme a lui è costante la presenza della giovane manager della sua squadra, Enika Cellini, non troppo segretamente innamorata del ragazzo, che mostra continue crisi di gelosia e segue il sogno di divenire un giorno una cantante famosa proprio come l’arcinota Lynn Minmay (giovane idol della prima serie storica). La vita dei due giovani verrà scossa dalla ricomparsa di Mahara, che si presenterà come nuova allenatrice della sua squadra e tenterà di portare il ragazzo all’interno di un nuovo progetto segreto, di cui neanche lei sembra saperne molto.

Macross 7 Trash Valutazione

La storia non si discosta troppo dal solito plot che un fan della Macross Saga si puo’ aspettare. Un pilota (anche se in questo caso più uno sportivo), una giovane cantante e una donna più adulta, davvero una ricetta tipica per un triangolo amoroso. Mi piace come vengano ritratti i vari personaggi, dando spazio e pagine alle loro insicurezze, le loro indecisioni e i loro sogni, che con inchiostro e retini vanno man mano avvicinandosi alla realizzazione. Mikimoto sensei è riuscito molto bene a ritrarre personaggi realistici, nonostante il costante comportamento sprezzante del protagonista riesca poco a renderlo simpatico all’occhio del lettore più distratto, mentre sicuramente quello più attento noterà i tipici tratti tsundere (duro fuori, ma una volta aperto un varco in quel muro si dimostra dolcissimo).

Inutile dire che il tratto di Mikimoto è poetico e inconfondibile come al solito, con inquadrature, sfumature e tagli delle tavole pienamente nel suo stile e ricchi di retinature e chine, nonostante non manchino scene con scenari completamente bianchi. Non parliamo delle pinup a inizio capitolo, che splendidamente arricchiscono il tutto e delle belle illustrazioni a colori delle copertine.

L’adattamento è buono, spiegando diversi termini della saga che magari i lettori che si affacciano all’argomento non conoscono appieno. Il tutto viene arricchito da alcune rubriche a fondo volume tenute da Davide Castellazzi e altri membri dello staff Planet, che spiegano l’excursus dell’autore e la storia delle Macross Saga, alcuni retroscena sulla produzione e arricchiscono il tutto con i commenti presi da alcune interviste fatte a dei capisaldi dello staff giapponese, quali lo stesso Mikimoto e Shoji Kawamori.

Il manga è stato pubblicato dalla Planet Manga nel classico formato economico al prezzo di 2 €. Purtroppo, a meno di non cercare in mercatini dell’usato, alle fiere del fumetto o recuperarla su siti di vendita online, la serie è esaurita e fuori produzione.

Consigliato ai fan della Macross Saga e a chi vuole affacciarsi un po’ su questa sci-fi.