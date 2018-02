La Tigre, il Dragone e gli Zombie Manga

Torna in Italia il prolifico Shinichi Hiromoto che dopo Fortified School, opera che l’ha lanciato da noi in Italia, Star Wars Episodio VI, Hells Angel e Bushido, decide di lanciarsi ancora una volta in un tipo di storia che gli riesce meglio, ovvero combattimenti contro mostri assassini!

La Tigre, il Dragone e gli Zombie Trama

Kotora (piccola tigre) Takeda, è la figlia del proprietario dell’Izakaya Fuurin Kazan, e da quanto gli hanno tramandato i suoi antenati, la discendente del famosissimo feudatario dell’epoca Sengoku, Shingen Takeda. Per un assurdo destino, il suo vicino di casa ed amico d’infanzia è Ryuki (dragone raro) Uesugi, ultimo discendente dell’altrettanto noto signore feudale dell’epoca Sengoku, Kenshin Uesugi. Tra i due feudatari c’è sempre stata un’accesa rivalità e i loro scontro sono noti storicamente proprio come la lotta tra la Tigre e il Dragone.

Mentre i due si godono la loro vita di tutti i giorni, prendendosi in giro e attaccando briga a vicenda, qualcosa sta accadendo sul monte Azuchi compare un sinistro maniero antico, e nelle città cominciano a spuntare degli zombie vestiti da guerrieri dell’epoca Sengoku, che iniziano a squartare e mangiare la gente. Sarà proprio durante uno dei loro tantissimi duelli con le famose katane degli antenati, dei reperti preziosissimi che ormai è impossibile estrarre dal proprio fodero,che i due giovani si imbatteranno in uno zombie che attacca Kotora, ma nonostante l’astio e la rivalità, Ryuki si lancerà in sua difesa per proteggerla. Purtroppo le forze del ragazzo non riescono a sopraffare il fortissimo zombie, che con un colpo lo sbalza via, facendogli perdere i sensi. Sembra che sia tutto perduto, quando la spada della ragazza si anima ed estraendosi da sola fa comparire lo spirito di Shingen che squarcia in due lo zombie, distruggendolo all’istante.

Incerta se quel che è accaduto fosse un sogno, la ragazza torna a casa riportandosi appresso Ryuki, che l’indomani al ricordo della sera prima si dimostrerà piuttosto terrorizzato. Purtroppo gli eventi non daranno ai due modo di riprendersi, visto che i guerrieri zombie sono proprio alla ricerca delle due preziose katane in possesso dei due giovani discendenti delle prestigiose famiglie.

La Tigre, il Dragone e gli Zombie Valutazione

La storia non è sicuramente delle più innovative, intrecciando i tipici elementi da commedia romantica (ragazzo tsundere e ragazza vivace in rivalità, impepando il tutto con fraintendimenti) con una storia horror/paranormale. Mi è piaciuto che sia comparsa anche la discendente del clan Mori, una poliziotta occhialuta con la doppia personalità, e forse potremo vedere anche qualche altro discendente di casati prestigiosi dell’epoca Sengoku in azione per contrastare le mire del resuscitato Nobunaga Oda.

Come sempre il tratto di Hiromoto è sporco, con vignette confusionarie e con azioni di rimo incessante e dinamiche.

Per quanto riguarda l’adattamento, devo dirmi soddisfatto, grazie alle tante note che permettono di comprendere al pubblico italiano, che non è avezzo della storia giapponese, di conoscere situazioni e oggetti tipicamente giapponesi e dell’epoca. Purtroppo certe vignette mi sono sembrate adattate un po’ maluccio, visto che dicono qualcosa che non collima con il contesto.

Il manga è pubblicato da GOEN nel formato deluxe, con sovracopertina in carta patinata e prima pagina a colori, al prezzo di 5,95 €. La nota dolente di questa serie è che la pubblicazione originale era TUTTA a colori… un vero spreco vedere questa edizione in bianco e nero! ;__;

Consigliato ai fan di Shinichi Hiromoto.