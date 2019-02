Il leone nero Manga

Ancora una volta Hikari Edizioni ci porta un titolo minore di Go Nagai, uno dei manga scritti prima dei tanti capolavori per cui il sensei è più conosciuto, ma con il classico stile che solo Nagai è in grado di avere.

Il leone nero Trama

Ci troviamo nel periodo Sengoku e il Giappone è immerso in guerre intestine tra signori feudali. Nel villaggio di Iga, il giovane ninja Shishimaru Tenno, nonostante sia considerato uno shinobi di bassa classe, viene impiegato in operazioni e missioni pericolose perché è nota a tutti la sua abilità ed efficienza nel mestiere. Un giorno la giovane Oyuu, nipotina dell’insegnante e tutore di Shishimaru, viene convocata al cospetto di Sandayu Momochi, il capovillaggio, il quale ammirando il corpo nudo della giovane, le preannuncia che una volta compiuta l’età di quindici anni, dovrà divenire l’amante di un damiyo e quindi vivere come una spia. Una volta saputa la notizia, Shishimaru va su tutte le furie e decide di scappare con la ragazza per prenderla in moglie, tradendo il villaggio di Iga. Purtroppo l’unica cosa che spetta ai ninja traditori è la morte, e subito tutti i ninja del villaggio sono alle loro costole, ma la loro fuga terminerà tragicamente solo quando di fronte a loro si parerà il capovillaggio, di fronte alle cui tecniche sarà impossibile a Shishimaru riuscire a vincere, finendo per realizzare inconsciamente la volontà del villaggio e uccidere Oyuu con le proprie mani.

Per redimersi però, verrà data a Shishimaru una seconda opportunità, infatti dovrà uccidere Jinnai Douma, un samurai che viene considerato non solo fortissimo nell’arte della spada, ma che ha persino la fama di essere immortale. Cosa si celerà dietro il mistero della sua immortalità?

Il leone nero Valutazione

Davvero interessante questa breve serie del sensei Nagai, incentrata nel periodo degli stati combattenti e con protagonista dei ninja. Queste figure storiche, tanto amate sia da Osamu Tezuka che da altri autori del tempo, erano sempre state sfruttate in serie action, ma mai sviluppate da Nagai, oltre ad apparizioni di guerrieri simil-ninja, nonostante ultimamente questa figura sia diventata ancor più popolare grazie a Naruto. Ovviamente poteva mai il sensei creare una semplice serie con i ninja? Eh, no! Infatti ci ha messo sin dalle basi un che di suo, particolare e interessante, senza fare troppi spoiler, che solo alla fine del secondo volume si inizierà a intravedere, cambiando radicalmente il corso della storia.

Il disegno è quello di un giovane Nagai, con tratti puliti e ben definiti, senza troppe sfumature e retinature sui personaggi.

Ottimo adattamento, con traduzioni di termini e parole legate al mondo dei ninja con note e riferimenti storici.

Il manga è pubblicato da Hikari Edizioni nel classico formato deluxe con sovracopertina al prezzo di 7,50 €.

Consigliato ai fan dei manga sui ninja e di Nagai.