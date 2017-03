I Cavalieri dello Zodiaco Episode G: Assassin Manga

Un nuovo capitolo dell’epica serie dei Cavalieri dello Zodiaco si concretizza dinnanzi ai nostri occhi sotto forma di un coloratissimo manga disegnato dal bravissimo Megumu Okada nel prequel di Episode G.

I Cavalieri dello Zodiaco Episode G: Assassin Trama

Ci troviamo in Giappone, un segretario di un politico corrotto, messo alle strette per essere sfruttato come capro espiatorio del proprio capo, decide di passare alle minacce e di portare le prove di tutti i giri oscuri del suo capo ai magistrati. L’uomo dall’altro capo del telefono gli ride in faccia, dicendo che il suo suicidio è già stato programmato e a quel punto una deflagrazione fa saltare in aria il segretario nella sua camera d’albergo e un misterioso fuoco lo riduce in cenere. Un essere misterioso scende in una pioggia di vetri infranti, dinnanzi ad una ragazza, Yoshino Hino, che resta impietrita al suo cospetto e che minaccia di arderla viva. A salvarle la vita comparirà un uomo con un gufetto sulla spalla, Kokuto, che dopo essersi definito un assassino di assassini si rivelerà come Shura del Capricorno, e sfoderando la Sacra Excalibur che alberga nel suo braccio, affronterà le fiamme del misterioso essere.

Sembra tutto finito quando apparirà un altro ragazzo, Aiolia del Leone, che dopo aver accusato Shura di tradimento nei confronti del Santuario, ingaggerà battaglia con lui, facendo partire una Guerra dei Mille Giorni, un combattimento lungo e serrato dove due poteri simili si equivalgono, portando avanti la guerra per un periodo estenuante. Ma i due vengono fermati da Kokuto, che proferisce l’arrivo di un oracolo di Atena, una nuova missione di assassinio di assassini.

I Cavalieri dello Zodiaco Episode G: Assassin Valutazione

La serie inizialmente era stata pubblicata su Champion Red Ichigo, ma successivamente, a causa della chiusura della rivista, è passata in pubblicazione web su Champion Cross.

Nel primo volume non si capisce molto, anche se sappiamo che questa saga è il prequel alla Titanomachia di Episode G, i protagonisti al momento sembra proprio che saranno Shura e Aiolia, che è poi il protagonista di Episode G. Mi ha fatto morire dal ridere la scena in cui questo ragazzetto dai capelli neri a caschetto si avvicina a Shura una volta sconfitto il nemico e poi, bruciando il proprio cosmo, la chioma gli schizza via impazzita tingendosi d’oro e si rivela essere Aiolia… manco fosse un Super Saiyan! È ancora presto per dare pareri, ma spero che come sempre Okada abbia fatto un buon lavoro di caratterizzazione, mostrandoci maggiori lati della personalità dei cavalieri d’oro.

Le tavole sono una stramaledetta orgia di colori. Se ricordate le complicatissime tavole di Okada di Episode G, piene di effetti, ombre un po’ tribali e sbrilluccicamenti, aggiungeteci i colori e ottenete l’estasi vera e propria.

Come di consueto, l’adattamento dedicato alle serie dei Cavalieri dello Zodiaco ha una marcia in più rispetto ad altri titoli, con più cura e dovizia di particolari, oltre a termini ricercati ed un linguaggio più aulico.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel formato sottiletta completamente a colori e in carta patinata al prezzo di 4,50 €. Anche se avrei preferito una veste più lussuosa e con sovracoperta, ma sono soddisfatto della qualità della carta.

Consigliato ai fan dei Cavalieri dello Zodiaco e a quelli del tratto di Okada.