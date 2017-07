I Bambini che inseguono le stelle: Viaggio verso Agartha Manga

Ancora una volta la Star Comics ci propone un adattamento manga di un film di Makoto Shinkai, ovvero Viaggio verso Agartha.

I Bambini che inseguono le stelle: Viaggio verso Agartha Trama

Asuna Watase è una ragazzina un po’ diversa dai suoi coetanei, forse perché il padre è venuto a mancare quando era ancora molto piccola. Nonostante la tenera età, un ricordo è molto marcato nella sua memoria, quello di una canzone che aveva sentito assieme a suo padre su una sporgenza rocciosa della foresta, attraverso una piccola radiolina che funziona con una strana pietra. Cercando di ritrovare questo ricordo, di tanto in tanto la ragazzina si reca sulla roccia, cercando di captare quella che suo padre definiva come la canzone di un altro mondo.

Un giorno la ragazza incontra Shun, un misterioso ragazzo che la salva dalle grinfie di un orribile ed enorme mostro con degli strani poteri. Il ragazzo sembra venire da un altro mondo, Agartha, e sembra che conosca il padre di Asuna, definito da lui come “il Professore“. Un po’ per questo strano legame, l’aria di mistero che avvolge il giovane e il suo aspetto belloccio, Asuna si invaghisce di lui, e non vede l’ora giorno dopo giorno che finisca la scuola per poter nuovamente andare ad incontrarlo, ma un brutto giorno scopre che è morto. Incredula della cosa, si reca nel suo posto speciale, dove invece incontra Shin, e viene presa di mira assieme a lui da un misterioso gruppo di militari che hanno intenzione di rapirli o ucciderli per impossessarsi del Clavis, una misteriosa pietra con dei poteri che Shun aveva regalato ad Asuna, e sembra fatta dello stesso materiale della misteriosa pietra della radio del padre di Asuna.

I Bambini che inseguono le stelle: Viaggio verso Agartha Valutazione

La trama è la stessa del film, anche se personalmente l’ho visto tanto di quel tempo fa da non ricordare bene come fosse gestita sul piano registico. Il manga alterna segmenti passati con il presente, mostrandoci diversi aspetti dei vari personaggi e collegamenti tra loro. È davvero palpabile l’aspetto sognatore di Asuna, che continua imperterrita a seguire il cammino del padre, credendo ciecamente alle suo favole su “un altro mondo“.

Il tratto è davvero molto aggraziato e tondeggiante, ricco di chine, retinature e ogni tanto anche di sfondi.

Come sempre ottimo l’adattamento, che spiega in note diversi termini giapponesi e del manga.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel formato deluxe con sovracopertina in carta patinata e prime pagine a colori al prezzo di 5,50 €.

Consigliato ai fan del film di Shinkai.