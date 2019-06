Final Fantasy Type-0 Manga

In un volume autoconclusivo, alcune vicende dei cadetti della classe Zero, dell’universo di Final Fantasy Type-0.

Final Fantasy Type-0 Trama

Ci troviamo nel mondo di Oriens, un pianeta diviso in quattro grandi nazioni: il Dominio di Rubrum, l’Impero Milites, l’Alleanza di Lorica ed il Regno di Concordia.

Un brutto giorno l’Impero Milites ha iniziato un insensato attacco espansionistico ai danni del Dominio di Rubrum, sfruttando una tecnica che inibiva l’utilizzo della magia del cristallo custodito da Rubrum, quello della Fenice Suzaku. Per riuscire a riconquistare il proprio territorio, il Dominio è costretto a mettere in campo anche i cadetti di Akademeia, che in breve tempo nelle prime missioni di riconquista, dimostrano una potenza terrificante, soprattutto i Cadetti Agito dal mantello vermiglio della Classe Zero, che sfruttando i poteri derivati dal cristallo riescono a utilizzare gli Eidolon, delle devastanti evocazioni.

I membri della Classe Zero sembrano avere tutti nomi derivati da carte da gioco, come Ace, il loro leader, Queen, Jack, King, Sice, Cinque o Eight. Oltre a loro entreranno in squadra anche due personaggi riconosciuti abbastanza forti da non sfigurare in confronto a questo gruppo di elite, ovvero Machina Kunagiri e Rem Tokimiya.

Ma cosa ci sarà dietro all’inatteso attacco di Milites? C’entrerà forse qualcosa il fatto che quando muore una persona che sta loro a cuore, ci si dimentica completamente che fosse esistita?

Final Fantasy Type-0 Valutazione

Non ho giocato a questo titolo, ma devo ammettere che il volume unico dedicato a questa serie riesce perfettamente a introdurre l’ambientazione e i personaggi, sebbene si nota molto frettolosamente, dato il breve tempo.

Più che un volume basato sulla trama del gioco, sembra più una pubblicazione pubblicitaria per spingere il gioco, che mostra anche dalle pagine una connessione con alcuni temi e parole chiave utilizzati in Final Fantasy XIII.

La lettura è molto scorrevole e le pagine d’azione si fanno godere, facendo volare le pagine dalla prima fino all’ultima, nonostante le tante introduzioni di personaggi, che per la maggior parte vengono presentati appena col proprio nome, senza scavare troppo nella loro storia. Sarebbe stato difficile riuscire a definire tutti i protagonisti della Classe 0 in questo solo volume, per cui viene dato maggiore spicco ad Ace, Machina e Rem.

Il tratto di Shiozawa è davvero dolce e pregiato, rendendo i disegni sulle tavole in maniera pulita e le scene d’azione comprensibili.

Come sempre ottimo adattamento, anche per un volume singolo del genere.

Il manga è pubblicato da J-Pop nel classico formato deluxe con sovracopertina e prime pagine a colori in carta patinata al prezzo di 5,90 €.

Consigliato ai fan delle saghe di Final Fantasy.