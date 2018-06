Extra Existence Manga

Dopo Necossass: Six e Musashi Dual ultimo appuntamento per i volumi di storie brevi di Etorouji Shiono, autore noto e amato da noi per UbelBlatt.

Extra Existence Trama

Giappone dei nostri tempi. Due anni prima è comparso a Shinjuku un oggetto misterioso definito Kernel, da cui sono fuoriusciti degli esseri chiamati Damon, dei mostri dalla forma orribile che hanno iniziato un’opera di distruzione e conquista del Giappone. Proprio a causa di questi incidenti Yuto Sakura ha perso il padre, un vigile del fuoco che nel suo giorno di riposo ha salvato una famiglia al costo della vita. Mentre sta per lasciare dei fiori sulla tomba del padre, incontra Hana Fujinokura, una ragazzina di cui resta stranamente invaghito, che sembra avere un potere assurdo, l’EXEX, in grado di distruggere i Damon. Il ragazzo, salverà un gattino e la ragazzina da un attacco di un Damon, per poi perdere il braccio a causa della ragazzina. Qunado si sveglia, il ragazzo si ritrova il braccio come nuovo e accanto al suo capezzale c’è proprio Hana.

Il dottore che si trova al suo risveglio gli spiegherà che il braccio è stato distrutto dal potere di Hana, che ha l’EXEX trapiantata negli occhi ed è in grado di generare una potente onda d’urto semplicemente sorridendo. Dopo aver compreso che il braccio che ha attualmente è un EXEX, il ragazzo viene arruolato per la liberazione di Shinjuku e per combattere al fianco di Hana per la salvezza dell’umanità.

Extra Existence Valutazione

Al contrario degli altri due volumi che ho recensito poco tempo fa, questo volume ha una storia seria e con elementi duri e di tensione più simile alla narrazione di UbelBlatt, anche se la trama è abbastanza lineare e non viene espansa perfettamente, anche per la brevità della storia. I protagonisti sono davvero carini, questi due ragazzini delle medie, che sembrano più degli scolaretti delle elementari, che si vogliono bene e l’idea dell’EXEX quasi maledetto di Hana che si attiva col sorriso. Anche in questo volume immancabile la scena ecchi, in cui Yuto si sta facendo il bagno ed entra Hana nuda che si arrabbia e lo picchia, ma molto innocente, anche se un po’ prevedibile.

Anche in questo caso, si nota che il manga è post UbelBlatt, visto lo stile di disegno molto attento e le vignette piene sia di fondali che di retinature, chine ed effetti.

Buono l’adattamento, anche se in qualche caso l’ho trovato un po’ legnoso, per esempio col termine “luogotenente” che è parecchio in disuso per le cariche militari, visto che è una carica e non un grado vero e proprio.

Il manga è pubblicato da GOEN nel classico formato deluxe con sovracopertina in carta patinata al prezzo di 5,95 €.

Consigliato ai fan di Etorouji Shiono.