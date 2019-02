Dr. Stone Manga

Dal prolifico calderone conosciuto come Shonen Jump, da cui sono fuoriuscite pietanze spaziali come Dragon Ball e One Piece, un altro gustosissimo piatto di pietra pura che riuscirà sicuramente a solleticarvi il palato.

Dr. Stone Trama

Giappone, tempi moderni. Taiju Oki è un normale ragazzo delle superiori e un giorno decide finalmente di dichiarare il suo amore a Yuzuriha Ogawa, una sua compagna di scuola di cui è segretamente innamorato da ben cinque anni. Il ragazzo è un sempliciotto, ma nonostante tutto va a chiedere la benedizione dell’amico nel Club di Scienze, Senku Ishigami, che lo ignora come se fosse un cagnolino in cerca di attenzioni, continuando a dedicarsi ai suoi amati esperimenti. Taiju e Yuzuriha si trovano all’appuntamento nel cortile della scuola, ma proprio mentre il ragazzo sta per dichiararle il suo amore, qualcosa avviene all’orizzonte e sembra che una luce accecante stia per investire tutto, e proprio mentre viene colpito da questo assurdo fenomeno, Taiju si accorge che la sua pelle si sta come pietrificando e in brevissimi istanti si tramuta in un’enorme statua fossile.

Passano secoli e secoli da quell’istante e miracolosamente Taiju si risveglia dal sonno millenario,andando subito alla ricerca dell’amata in una città che ormai è stata completamente divorata dalla natura che ha completamente ripreso il sopravvento, facendo svanire gli edifici a cui era abituato. Arrivato all’albero delle scuola, sotto cui è ancora ben protetta la ragazza, Taiju nota una scritta intagliata sull’albero che gli dice di scendere il fiume e lì troverà Senku, vivo e vegeto, che sembra essersi svegliato prima di lui ed aver cominciato l’attività per la sopravvivenza e la ricerca del liquido per risvegliare tutta la gente fossilizzata.

Purtroppo la vita non è facile in questo nuovo mondo regredito all’età della pietra e i due dovranno darsi davvero da fare per riuscire a sopravvivere, finendo per risvegliare Tsukasa Shishio, un giovane lottatore loro coetaneo definito lo studente più forte di tutti i primati. Il ragazzo inizialmente sembrerà grato ai due per averlo salvato, ma alla lunga dimostrerà un lato deviato della sua personalità, che lo porta a distruggere le statue degli adulti e desiderare di resuscitare solo le statue dei giovani e dei bambini, esseri puri degni di tornare in vita in questo nuovo mondo primitivo, purificato dal male.

Inutile dire che Taiju e Senku non sono d’accordo con i suoi progetti, ma per poterlo fermare avranno bisogno di un’invenzione scientifica importantissima, la polvere da sparo per creare una pistola in grado di fermarlo definitivamente.

Dr. Stone Valutazione

Quando ho letto per la prima volta Dr.Stone sono rimasto esterrefatto. Inizialmente sembra la tipica serie survival, dove accade un qualche disastro e un gruppo di personaggi protagonisti deve convivere in un nuovo mondo o in situazioni assurde, ma in questo caso la sopravvivenza è solo secondaria alla vera protagonista della serie… LA SCIENZA!!! Sì, è proprio lei che ha il ruolo principale, oltre ad essere l’unico amore di Senku e il suo chiodo fisso da quando si sveglia a quando va a nanna. La scienza e le scoperte scientifiche che hanno fatto cambiare volta dopo volta nei secoli il modo di vivere degli esseri umani e di rapportarsi con la natura. Anche il messaggio di rinascita tipico del Giappone dopo ogni catastrofe traspare, ma la scienza riesce davvero a farla da padrone, attraverso le parole di Senku, che dimostra come delle fesserie che nel nostro mondo diamo per scontato e che neppure sappiamo da dove derivino o come si producano (elettricità, cemento, polvere da sparo), divengano essenziali per la sopravvivenza in un mondo dove vive l’equazione “Ammalarsi = Game Over”!

Come sempre il tratto del sensei BOICHI (che abbiamo intervistato un po’ di annetti fa) è fenomenale, e continuo a crederlo da anni. Come sempre riesce a disegnare in maniera spettacolare sia i maschi muscolosi e rudi, che le belle ragazze. Senza contare una grandissima perizia nelle colorazioni, nelle chine e nelle sfumature fatte a retini, lasciando sempre delle tavole piene di ogni ben di dio panoramico. L’unico difetto di questo manga che sono riuscito a trovare è che inizialmente Senku sembri uno spilungone più adulto di come poi verrà ritratto da dopo la sua ricomparsa, ma tanto è successo così tanto in una ventina di pagine che magari nessuno ci ha fatto caso! XD

Ottimo l’adattamento, che come sempre lascia diverse parole nipponiche, aggiungendo delle note esplicative a fine pagina.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato da edicola con pagine a colori al prezzo di 4,50 €. Per il lancio della serie la Star Comics ha pubblicato il primo volume in due edizioni, Limited con sovracopertina in pvc con l’effetto pietra a 6,90 € e una versione Variant disegnata da Matteo De Longis a 5,90 €, entrambi con un mini poster a colori all’interno.

Consigliato ai fan degli shonen d’avventura.