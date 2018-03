Devilman G – Grimoire Manga

Era da un po’ che stavo attendendo la pubblicazione di questa nuova rivisitazione di una serie storica come Devilman, disegnata e sceneggiata dalla sapiente mano di Rui Takato, che riesce a modo suo a svecchiare il mito e senza farsi troppi scrupoli e senza mezze misure, sfrutta a piene mani dal mito creato da Nagai tanti anni fa.

Devilman G – Grimoire Trama

Ci troviamo nel Giappone dei tempi moderni. Nonostante la tecnologia abbia permesso agli esseri umani di raggiungere il pinnacolo più alto della scala evolutiva, qualcosa sembra che stia per cambiare. Ce ne si accorge dalle tante notizie di strane sparizioni sui telegiornali e da qualcosa che di notte sembra vagare per la città in una famelica ricerca.

Miki Makimura è una studentessa delle superiori, che sin da piccola ha avuto una passione per la stregoneria ed è convinta di essere la reincarnazione di Re Solomone, il re israelita che costruì il tempio di Dio sfruttando il potere datogli dal Signore per domare i demoni. Suo amico e compagno di sempre è il fragile e gentile Akira Fudo, un orfano che ha perso da giovane i genitori e che da quel momento vive a casa Makimura, suoi parenti alla lontana. Nonostante lui sia un ragazzo purtroppo non ha il fegato di opporsi al farsi bullizzare dal prossimo, mentre Miki nonostante sia una ragazza ha un carattere forte e deciso. Una sera, quando alla ragazza viene chiesto di usare i suoi poteri per trovare un’amica scomparsa di tre ragazze, durante il rituale di evocazione che sta eseguendo, compaiono davvero dei demoni, che chiedono a lei e alle ragazze se hanno mai visto una certa ragazza di cui mostrano la foto. Di fronte al no delle ragazze i demoni non ci pensano due volte a ucciderle e divorarle in maniera crudele e spietata, mentre Akira tenta di mettere in salvo Miki. Messi alle strette, Miki strilla una formula d’evocazione che questa volta sembra proprio funzionare e fa comparire nel corpo fragile di Akira il possente demone Amon, il prode, il quale un po’ spinto dall’istinto e un po’ da un’ordine di Miki stermina i demoni che ha dinnanzi, salvando la vita della ragazze e del suo ospite, Akira.

Dal giorno dopo, Akira sembra un ragazzo completamente diverso e dall’indole aggressiva, e nonostante sembra che sia Amon ad avere il completo controllo del corpo del ragazzo, le sue emozioni sono quelle di Akira, per cui non riesce a far del male a Miki o a divorare altri esseri umani, al posto dei crudeli demoni mangia uomini.

Ma chi sarà la ragazza di cui i demoni sono alla ricerca e che vorrà da lei il misterioso professore che vuole riportare in vita la bellissima arpia Silene?

Devilman G – Grimoire Valutazione

Era un bel po’ che attendevo che questa breve serie in 5 volumi venisse pubblicata anche da noi. L’Akira di questa serie è un mondo completamente nuovo, rispetto a quello classico, che è una fusione tra l’animo di Akira e la smaniosa voglia di uccidere e combattere di Amon, lo stesso vale per Miki, alla quale questa volta non viene tenuta segreta l’indole ferina e demoniaca del ragazzo, ma anzi è proprio l’artefice del suo cambiamento. Di contro abbiamo anche l’inserimento di alcuni personaggi esterni alla serie classica, come Jun e la professoressa Aoi, direttamente da Devilady, oltre a un certo Asuka Himura, che ha l’aspetto di Ryo Asuka. Basta leggere il primo volume per far nascere un desiderio di leggere come continuerà la trama e che altri personaggi de crossover potrà far comparire Takato-sensei.

Il tratto dell’autore è molto accattivante, sia per le vignette tranquille che dipingono gli umani nella vita di tutti i giorni, che in quelle più splatter e truculente dei combattimenti. Spesso le scene mancano di sfondi, ma credo sia un chiaro omaggio nei confronti dell’opera originale che era strutturata nella medesima maniera e delle serie shonen in generale. Ottimo uso di chine, retinature ed effetti grafici.

Ottimo l’adattamento, che non teme di usare parole un po’ sboccate e forti quando ce n’è bisogno, oltre alle varie note sparse su citazioni e spiegazioni di termini giapponesi a nota.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel formato deluxe con sovracopertina in carta patinata e prime pagine a colori, al prezzo di 5,90 €.

Consigliato ai fan di Devilman e di Go Nagai.