Cells at Work! – Lavori in corpo Manga

Finalmente anche in Italia un manga educativo! Se da piccoli come me avete visto Siamo Fatti Così, sicuramente questo manga potrà solleticare le vostre papille gustative.

Cells at Work! – Lavori in corpo Trama

Ci troviamo all’interno di quel grande complesso perennemente in movimento che è il corpo umano, rappresentato da una città dove le varie cellule lavorano notte e giorno e i lavori in corso di pulizia e riparazione sono all’ordine del giorno.

Protagonista della serie è una giovane Globulo Rosso, AE3803, dall’aspetto femminile, che cerca di dimesticarsi con questo suo nuovo posto di lavoro nella consegna di Ossigeno e anidride carbonica all’interno del corpo umano. Mentre sta per portare a termine una consegna, avviene un incidente e dei microbi si insinuano nel corpo umano, creando il caos tra le celule, ma prontamente vengono fermati e crudelmente squartati dal team dei Globuli Bianchi, tra cui 1146, che fa la conoscenza con la globulo rosso. Il globulo bianco prenderà a seguire la ragazza che sembra potenzialmente abbracciata dalla sfiga, visto che ogni volta incappa nel Pneumococco, un germe che attacca i polmoni e causa la polmonite. I due si dirigeranno così verso i polmoni, dove il batterio si rivelerà nascosto proprio nella scatola di Anidride Carbonica che la globulo rosso sta consegnando, ma giunto allo scoperto, causando il panico, verrà arrestato dal globulo bianco che riuscirà ad espellerlo con una reazione di riflesso del corpo umano, lo starnuto!

Oltre a questa vicenda il corpo umano affronterà l’invasione degli allergeni dei pollini, molto comuni in primavera in Giappone, l’incubo horror dell’influenza e infine il pericolo delle abrasioni, che vedranno protagoniste le Piastrine, delle cellule particolari che servono a fermare il sanguinamento, coagulando il sangue e creando le croste.

Cells at Work! – Lavori in corpo Valutazione

Finalmente un manga educativo, che per chi ha seguito da bambino Siamo fatti così è davvero come un salto nel passato. A dire il vero, più che l’argomento, la cosa che ha attirato la mia attenzione è stato il globulo bianco protagonista, che non quella sua aria assassina mi ha ricordato un po’ il tratto di Kota Hirano.

Attraverso le vicende con protagonisti la globulo rosso e il globulo bianco, ci vengono spiegati tanti meccanismi e sistemi del corpo umano che magari conosciamo, ma non ne sappiamo l’esatto funzionamento. Inoltre nelle scuole raramente si fanno lezioni approfondite su tutte le meccaniche del nostro corpo, quindi sapere come avviene tutto all’interno del nostro organismo è davvero interessante. I personaggi poi sono davvero bene inquadrati nei loro ruoli, i vari linfociti e globuli bianchi come squadre spazzine, i globuli rossi corrieri in continuo movimento, le piastrine piccoli bimbi dell’asilo con la paletta e i coagulanti per sistemare i danni causati al corpo umano. Il tutto è sempre stemperato da una certa vena comica, che accompagna un po’ tutta la lettura. Personalmente, quando leggo le spiegazioni sento come nella mente la voce di Piero Angela che mi parla! xD

Il tratto è molto carino e passa da scene tranquille lavorative ad altre cariche d’azione in cui i linfociti si attivano crudelmente per la difesa del corpo umano. Le vignette sono piene, con chine, retinature ed effetti, non tralasciando i panorami, sfondi ricchi e i volti dei vari personaggi secondari, sempre abbastanza dettagliati.

Buono l’adattamento, nonostante un paio di erroretti di distrazione lasciati verso fine volume. In ogni capitolo quando compare una cellula, c’è sempre un riquadro che ne spiega la funzione, ovviamente per permettere ai lettori della rivista su cui viene pubblicata di capire a cosa servono, anche se non leggono il manga dall’inizio della serializzazione.

Il manga è pubblicato da Star Comics nel classico formato deluxe con pagine a colori iniziali al prezzo di 4,50 €.

Consigliato ai fan dei manga educativi.