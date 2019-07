Alita Mars Chronicle Manga

Yukito Kishiro torna nuovamente con la sua Alita a raccontarci di quando la nostra simpatica furia robotica era ancora una pivella, nonostante il racconto venga collegato anche con eventi postumi al torneo dello Z.O.T.T.!

Alita Mars Chronicle Trama

C’era una volta, su un pianeta rosso ancora in fase di terraforming, una coppia di bambine orfane, Erika Walt e la piccola Yoko. La guerra e i combattimenti che continuavano a divorare le vite dei colonizzatori e degli abitanti di Marte avevano bruciato in maniera crudele, tanto che alla piccola Erika manca un braccio, mentre tutto il corpo di Yoko è stato rimpiazzato da un corpo cyborg. Il dottor Finch ha raccolto le due orfanelle e le conduce nel piccolo villaggio di Mamiana, dove si trova un orfanotrofio femminile dove le due vengono lasciate in attesa che vengano rintracciati i rispettivi genitori, o finché qualcuno non desideri adottarle.

Nell’orfanotrofio vengono affidate alle cure di Ninon Silber, una giovane orfana che dice di far parte di un potente casato dei signori di Marte e sembra spadroneggiare all’interno dell’orfanotrofio, prendendo subito in simpatia Erika e invece facendo mille dispetti alla piccola Yoko, presa in giro per il corpo robotico che ancora non sa usare e coordinare per bene. Nonostante tutto, le due continuano a sopportare le angherie e alla fine sembra che riescano a farsi accettare da Ninon e dalle sue galoppine, mentre sembra che un tris di brutti ceffi siano sulle tracce di Yoko. Nel mentre la sventura coglie Mamiana, che viene attaccata da soldati cavalletta e dall’esercito dei Papagei, che stermina quasi totalmente la popolazione sfruttando la cosa come propaganda, dando la colpa ad un’armata di una famiglia rivale e riportando nel notiziario che hanno tratto in salvo due bimbe sopravvissute, appunto Yoko ed Erika, che ritornano alle cure del dottor Finch.

Purtroppo il destino ha ancora in serbo per entrambe tantissime disavventure, che le separeranno e faranno incontrare loro dei personaggi che cambieranno completamente la loro vita.

Alita Mars Chronicle Valutazione

Siete pronti a scoprire le origini della guerriera cyborg più forte di sempre? Sia in Alita che in Alita Last Order il passato della nostra protagonista è sempre stato avvolto nel mistero, e solo alcuni frammenti confusi sono stati mostrati nel corso dei 28 volumi completi che compongono le serie. Ma ovviamente non è tutto, visto che nei volumi vengono narrati non solo i fatti che riguardano la genesi della piccola cyborg, ma anche, precisamente e per ora unicamente nel secondo volume, quello che avviene tre anni dopo la conclusione di Last Order, per poi tornare dal terzo volume sul proseguo delle avventure delle due piccole orfanelle che vediamo cresciute e affrontarsi a botte di Panzer Kunst.

Come sempre, il sensei Kishiro riesce a rendere benissimo sia il mondo che i personaggi, dando subito delle rapide spiegazioni che permettono al lettore di comprendere la situazione politica e la connotazione dei personaggi. Entrambe le protagoniste sono rese alla perfezione e anche personaggi passeggeri, come Ninon e le sue amiche, vengono subito caratterizzate in maniera completa, dando subito impressioni al lettore. Ovviamente la caratterizzazione migliore è quella di Erika, che in fondo è la vera protagonista di questa serie, visto che Yoko/Alita è ancora delineata come una bimba piccola di quattro o cinque anni e quindi ha poca influenza sulle vicende e non è in grado di fare grandi discorsi.

Come sempre i disegni delle tavole sono spettacolari, pieni di effetti, retinature e sfondi disegnati in maniera certosina, come ci aveva già abituato nelle precedenti opere il sensei Kishiro, dando uno spessore ai personaggi e agli edifici.

Ottimo l’adattamento, pochissimi errori nei sei volumi che ho letto, quasi tutto d’un fiato, ammonticchiandoli sul comodino mese dopo mese dall’Agosto 2017, per godermi la storia senza spoilerarmi nulla tramite scan.

Il manga è pubblicato da Planet Manga nel classico formato economico al prezzo di 4,50 €.

Consigliato ai fan di Alita.