Lucca Comics: Novità Dynit Manga

Gli amici della sezione manga di Dynit ci hanno informato delle interessanti novità presenti al loro mega stand in Piazza Napoleone a Lucca Comics & Games 2019!

Anche quest’anno DYNIT MANGA sarà presente a Lucca Comics & Games con un sacco di novità strepitose!

Per la collana SHOWCASE, iniziamo con due riedizioni di due classici: per gli amanti dell’horror, VISIONE D’INFERNO il capolavoro assoluto di Hideshi Hino (in una nuova traduzione e con due interviste in appendice) e LOVE MY LIFE di Ebine Yamaji, un volume immortale a tema LGBTQ+, con traduzione riveduta e corretta di Susanna Scrivo.

Inoltre, finalmente arriva in italiano PINK di Kyōko Okazaki (l’autrice di Helter Skelter), uno dei lavori più rappresentativi di quella che è considerata la capostipite dello josei.

Torna anche il grandissimo Kenji Tsuruta con FORGET ME NOT, un nuovo volume ricchissimo di tavole a colori che esaltano la maestria dell’autore.

Altra novità d’impatto è DIARIO DI HANAKO di Machiko Kyō (Cocoon), ispirato a Il Diario di Anne Frank, per non dimenticare mai gli orrori della guerra e della Shoah.

BELIEVERS (vol. 1) segna invece il debutto italiano di Naoki Yamamoto, autore controverso conosciuto per lo più le sue storie erotiche, che qui si cimenta anche nell’analisi della contemporaneità giapponese e delle nuove religioni.

Inoltre, per gli amanti dei gatti, c’è NEKOMICHI – La via del gatto, di Hisae Iwaoka, uno slice of life delizioso che descrive la quotidianità del gatto Shiro e della famiglia con cui vive.

Infine c’è il graditissimo ritorno di Sana e Akito in DEEP CLEAR, di Miho Obana, un cross-over tra Il giocattoli dei bambini e Honey Bitter.





Vi aspettiamo in Piazza Napoleone!

Per maggiori informazioni: info@dynitmanga.it