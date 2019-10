Lucca Comics: Appuntamenti Star Comics

Ormai manca poco, appena una settimana e un Gigi la Trottola, all’inizio delle danze per l’edizione 2019 di Lucca Comics & Games! Anch’io tra metereologia e apputamenti sto cominciando a destreggiarmi, sondando le informazioni sui vari siti delle case editrici, della manifestazione e di altri ospiti presenti alla fiera lucchese.

Con questo articolo vorrei riassumere un po’ delle ultime informazioni che ci sono giunte dal sito di Piazza Star Comics!

Ghost in the Shell

Negli ultimi anni Star Comics, e altre case editrici, si sono impegnate a dar spazio a diversi bravissimi disegnatori italiani, con degli speciali volumi con cover Variant, dove questi ultimi reinterpretano i personaggi delle serie manga che leggiamo, attraverso il proprio tratto.

Come già annunciato, LRNZ sarà uno dei grandi ospiti presenti in Piazza Star Comics a Lucca Comics & Games 2019, ma le sorprese non finiscono qui!

Oltre a essere l’autore della Variant Cover del primo volume di BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE e di uno degli episodi che comporranno il nuovissimo THE GHOST IN THE SHELL: GLOBAL NEURAL NETWORK, il maestro LRNZ ha anche illustrato un poster esclusivo dedicato all’iconico personaggio di Motoko Kusanagi. THE GHOST IN THE SHELL è stato uno dei primi manga a ottenere un clamoroso successo internazionale, aprendo le porte a un nuovo capitolo nella storia del sci-fi cyberpunk.

THE GHOST IN THE SHELL: GLOBAL NEURAL NETWORK è un volume unico interamente a colori che raccoglie quattro storie ispirate all’universo narrativo creato da Shirow Masamune, e realizzate da maestri del fumetto internazionale – fra i quali figura lo stesso LRNZ.

Il volume sarà disponibile in fumetteria e libreria dal 13 novembre, ma potrete trovarlo in anteprima in Piazza Star Comics durante il festival lucchese. Inoltre coloro che lo acquisteranno riceveranno in regalo – fino esaurimento scorte – lo speciale poster realizzato da LRNZ!

THE GHOST IN THE SHELL: GLOBAL NEURAL NETWORK

Shirow Masamune, Max Gladstone, David Lopez, Alex de Campi, Giannis Milonogiannis, Genevieve Valentine, Brent Schoonover, Brenden Fletcher, LRNZ

20×30, B, col., pp. 168, € 18,90

Data di uscita: 13/11/2019, in fumetteria, libreria e Amazon

LRNZ è un artista che vive e lavora a Roma e opera in diversi settori dell’arte visuale per clienti ed editori internazionali.

Nel 2006 fonda il collettivo Superamici. È stato autore di numerose copertine e illustrazioni per riviste, narrativa e fumetti.

Fra i suoi lavori più importanti: la regia dell’animazione del documentario The Dark Side Of The Sun, i suoi libri a fumetti Golem e Astrogamma e le illustrazioni per alcuni racconti di Haruki Murakami.

Ha collaborato al progetto Monolith per Sergio Bonelli Editore/Sky Cinema e Ghost in the shell – Global Neural Network per Kodansha.

Insegna nel corso di “Design dei Sistemi” dell’ISIA di Roma.





THE GHOST IN THE SHELL: GLOBAL NEURAL NETWORK e l’esclusivo poster realizzato da LRNZ saranno disponibili in Piazza Star Comics a Lucca Comics & Games 2019!

Ci vediamo in Piazza Star Comics per tutti i nostri eventi a Lucca Comics & Games 2019, dal 30 ottobre al 3 novembre: qui tutte le informazioni riguardanti i biglietti.

Bakemonogatari

Dopo il grande successo riscosso durante Lucca Comics & Games 2018 e Comicon 2019, in Piazza Star Comics sta per tornare la nostra divertentissima slot machine interattiva! Questa volta la serie “protagonista” sarà BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE, il cui primo volume sarà disponibile dal 13 novembre e in anteprima a Lucca Comics & Games 2019.

Vi basterà premere un pulsante e guardare il nostro maxischermo, che si colorerà con le “anomalie” che hanno reso celebre la serie svelandovi quale fra i vari gadget esclusivi vi sarete aggiudicati!

I gadget in palio sono le spille delle 5 anomalie principali e un set di 5 splendide cartoline raffiguranti le cinque protagoniste femminili!

Per sfidare la fortuna alla BAKEMACHINE vi basterà acquistare, presso il nostro padiglione, uno o più dei seguenti volumi:



BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE N. 1



BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE N. 1 VARIANT COVER EDITION

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE N. 1

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE N. 1 VARIANT COVER EDITION

Ogni prodotto che acquisterete vi garantirà un tentativo alla BAKEMACHINE e, ovviamente, alla vincita di un gadget!

Ogni vincita è assolutamente casuale, perciò – se vi dovesse capitare di ricevere più volte lo stesso gadget – non disperate! Troverete sicuramente altri appassionati che saranno desiderosi di scambiare con voi i gadget vinti alla BAKEMACHINE!

Ci vediamo in Piazza Star Comics per tutti i nostri eventi a Lucca Comics & Games 2019, dal 30 ottobre al 3 novembre: qui tutte le informazioni riguardanti i biglietti.

Noboru Rokuda a Lucca

Tra i tanti eventi in programma per Lucca Comics & Games 2019 non potevamo certo dimenticare quelli dedicati al maestro Rokuda Noboru – autore del famosissimo DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA – che sarà nostro ospite in Piazza Star Comics.

Il Sensei si presterà a un imperdibile showcase e prenderà parte a due sessioni di autografi dove potrete incontrarlo dal vivo e farvi firmare la vostra copia di DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA.

Ecco le date e gli orari degli eventi dedicati al Maestro:

Sabato 2 novembre dalle 12:00 alle 13:00 presso la Sala Tobino del Palazzo Ducale, il maestro Rokuda si esibirà in una sessione di Live Drawing. Un’occasione unica e imperdibile per i fan del Sensei per poterlo ammirare all’opera e ascoltare i suoi segreti, commenti e aneddoti.

Venerdì 1 e domenica 3 novembre non perdete, invece, le sessioni di autografi del Maestro in Piazza Star Comics!

Ecco le modalità di partecipazione:

Ci saranno 100 autografi disponibili per ognuna delle 2 sessioni programmate. Entrambe le sessioni di autografi avranno luogo presso l’Area Artisti di Piazza Star Comics, e si terranno nei seguenti giorni:

– venerdì 1 novembre dalle ore 16:30 alle ore 18:00;

– domenica 3 novembre dalle 14:30 alle 16:00. Ognuna delle sessioni godrà di 2 turni di prenotazione: Sessione del venerdì:

– giovedì mattina dalle ore 9:00 (prime 50 prenotazioni);

– venerdì mattina dalle ore 9:00 (ultime 50 prenotazioni). Sessione della domenica:

– sabato mattina dalle ore 9: 00 (prime 50 prenotazioni);

– domenica mattina dalle ore 9: 00 (ultime 50 prenotazioni). Per prenotare il vostro autografo, recatevi in Piazza Star Comics durante uno dei turni sopra elencati e acquistate almeno un volume fra DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA 1 e DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA 2. Attenzione! Per ottenere la prenotazioni valgono esclusivamente i volumi di DASH KAPPEI acquistati in Piazza Star Comics! Una volta completato l’acquisto, riceverete il foglio di prenotazione per la sessione. Fate bene attenzione a non smarrirlo, in quanto vi sarà richiesto quando arriverà il vostro turno e non sarà possibile richiederne uno sostitutivo. Non verrà consegnato alcuno shikishi, in quanto gli autografi verranno posti in una pagina appositamente creata all’interno del volume. Ognuno potrà prenotare un solo autografo per sessione. Indipendentemente dal numero di volumi di DASH KAPPEI – GIGI LA TROTTOLA acquistati, l’autografo sarà effettuato su un solo volume. Un’ora prima dell’inizio delle sessioni troverete uno spazio appositamente dedicato appena fuori dal nostro padiglione, dove potrete mettervi in fila e aspettare il vostro turno. Recatevi nei pressi dell’ingresso e cercate le indicazioni per la fila, che saranno ben visibili.

Per qualsiasi informazione sul regolamento potete scrivere a info@starcomics.com.

Vi ricordiamo, inoltre, che nel corso della manifestazione il maestro Rokuda parteciperà a diversi altri eventi:

Sessioni di autografi Dash Kappei Figure:

– mercoledì 30 ottobre: prima sessione autografi Dash Kappei Figure presso Japan Town 15:00-16:30 (100 persone);

– giovedì 31 ottobre: seconda sessione autografi Dash Kappei Figure presso Japan Town 15:00-16:30 (100 persone).

Incontri con il pubblico:

– venerdì 1 novembre ore 10:30/11:30 – Incontro con il pubblico di Rokuda-sensei e la genesi della figure di “Gigi la trottola”. Sala Incontri/Cappella Guinigi/Japan Town;

– venerdì 1 Novembre ore 15:00/16:00 – Lucca Comics & Games presenta: Salotto Nerd – Samurai International TBD. Chiesa dell’Agorà. Area Comics.

Se cercate informazioni su tutti i nostri eventi a Lucca Comics & Games 2019 dal 30 ottobre al 3 novembre, potete consultare l'apposita sezione del nostro mini sito: qui, invece, tutte le informazioni riguardanti i biglietti della manifestazione.

Hirohiko Araki a Lucca

Uno dei motivi per cui Lucca Comics & Games 2019 sarà ricordata negli anni a venire è la già annunciata presenza, nei giorni 30 e 31 ottobre, del maestro Hirohiko Araki, che per la prima volta in assoluto parteciperà a un festival internazionale dedicato a comics e gaming!

Il Maestro parteciperà a diversi eventi aperti al pubblico, durante i quali i fan avranno modo di conoscere e vedere dal vivo il creatore de Le bizzarre avventure di JoJo, il manga più longevo in assoluto in Italia e uno dei più famosi di sempre al mondo.

Si ricorda che il Maestro non farà sessioni di firma copie, e che non sarà possibile scattare e pubblicare foto né video del Maestro.

Mercoledì 30 ottobre: Talk Show “HIROHIKO ARAKI RACCONTA LE BIZZARRE AVVENTURE DI JOJO “ , presso il Teatro del Giglio dalle ore 14.00. Il Maestro condividerà con il pubblico curiosità e aneddoti riguardo alla sua opera più famosa.

, presso il Teatro del Giglio dalle ore 14.00. Il Maestro condividerà con il pubblico curiosità e aneddoti riguardo alla sua opera più famosa. Giovedì 31 ottobre: Showcase , presso il Teatro del Giglio dalle ore 11:00. Il Maestro disegnerà dal vivo e parlerà delle sue tecniche preferite.

, presso il Teatro del Giglio dalle ore 11:00. Il Maestro disegnerà dal vivo e parlerà delle sue tecniche preferite. Giovedì 31 ottobre: Talk Show “HIROHIKO ARAKI E IL MADE IN ITALY “ , presso la Chiesa di San Francesco dalle ore 14.00. Il Maestro racconterà al pubblico il suo rapporto, davvero speciale, con il Bel Paese.

, presso la Chiesa di San Francesco dalle ore 14.00. Il Maestro racconterà al pubblico il suo rapporto, davvero speciale, con il Bel Paese. Giovedì 31 ottobre: “HIROHIKO ARAKI SALUTA I FAN”, presso il Main Stage del Baluardo San Donato dalle ore 16:00.

A eccezione del Saluto ai fan, per partecipare agli eventi è necessario presentare un apposito biglietto speciale.

Tale biglietto è gratuito, ed è ritirabile presso la biglietteria del Teatro del Giglio (per gli eventi al Giglio) e presso la Chiesa di San Francesco (per l’evento a S. Francesco) dalle ore 9:00 del giorno dell’evento fino a esaurimento.

Per poter ritirare il biglietto speciale sarà necessario esibire il biglietto d’ingresso della manifestazione con annesso braccialetto validi per lo stesso giorno dell’evento.

Se cercate informazioni su tutti i nostri eventi a Lucca Comics & Games 2019 dal 30 ottobre al 3 novembre, potete consultare l'apposita sezione del nostro mini sito: qui, invece, tutte le informazioni riguardanti i biglietti della manifestazione.

