Lucca Comics 2019: La JojoLotteria!!!

Gli amici di Edizioni Star Comics hanno dato ieri sui propri canali social l’annuncio delle modalità per ottenere uno shikishi autografato dal sensei Hirohiko Araki!!!

Ricordate la sorpresa che vi avevamo anticipato ieri?

Visto che la partecipazione a Lucca Comics & Games 2019 di un ospite del calibro del maestro Hirohiko Araki è un evento assolutamente eccezionale, non potevamo esimerci dal celebrarlo in grande stile! È proprio per questo che abbiamo pensato di realizzare una specialissima edizione di JOJOLION n. 1!

Sovraccoperta variant ideata e composta dal geniale designer Fabrizio Verrocchi, con un layout esclusivo “made in Italy”; logo Pantone fluo; pagine iniziali a colori su carta patinata; poster pieghevole interno a colori e, dulcis in fundo, un preziosissimo doodle con tanto di messaggio in italiano, scritto a mano direttamente dal maestro Hirohiko Araki in persona e dedicato a tutti i suoi fan italiani per ringraziarli del continuo sostegno!

Questo volume assolutamente unico nel suo genere, sarà in vendita solo ed esclusivamente in Piazza Star Comics durante la manifestazione, e disponibile in tiratura limitata, circa 1000 copie per ogni giorno di LC&G.

“SÌ, MA DIMMI COME POSSO VINCERE IL DISEGNO DI HIROHIKO ARAKI SENSEI!”

Ci arriviamo subito! Sarete entusiasti di sapere che il Maestro disegnerà 3 unici ed esclusivi shikishi, che saranno messi in palio fra tutti coloro che acquisteranno JOJOLION N. 1 LIMITED EDITION durante la manifestazione, partecipando alla JOJOLOTTERY!

Le modalità di partecipazione alla JOJOLOTTERY sono le seguenti:

Recatevi in Piazza Star Comics, mettevi in fila dove indicato dall’apposito cartello e acquistate almeno un volume di JOJOLION N. 1 LIMITED EDITION. Ogni persona potrà acquistare massimo due volumi per volta e ritirare due biglietti al massimo. Chiunque volesse acquistare ulteriori volumi dovrà ripetere la fila. Il numero dei biglietti per partecipare alla JOJOLOTTERY sarà pari alle copie disponibili di JOJOLION N. 1 LIMITED EDITION. Per ogni volume acquistato riceverete un biglietto da compilare con i vostri dati: nome e cognome, data di nascita, indirizzo e-mail, numero di cellulare e firma. Per partecipare al concorso è fondamentale compilare tutti i campi. Fate attenzione a non smarrire il biglietto, in quanto non sarà possibile richiederne uno sostitutivo. Una volta compilato il biglietto imbucatelo (senza piegarlo o danneggiarlo) nella JOJOBOX, la teca trasparente – segnalata da apposito cartello – che troverete posta all’interno dello stand. La teca si trova di fronte al bancone dove acquisterete il volume. Sarà possibile imbucare i biglietti tutti i giorni da giovedì 30 ottobre a domenica 3 novembre, ma ricordate che domenica 3 potrete farlo solo fino alle ore 16:00, orario in cui la partecipazione alla JOJOLOTTERY verrà chiusa.

Alle ore 17:30 di domenica 3 novembre la JOJOBOX verrà trasportata nell’Area Artisti di Piazza Star Comics e i biglietti trasferiti in un’urna girevole trasparente per l’estrazione. Potrete seguire dal vivo l’estrazione dei tre biglietti vincenti o seguirla in diretta streaming sul nostro canale Instagram.

Una persona bendata procederà all’estrazione, e subito dopo verranno annunciati i nomi dei vincitori, i quali saranno contattati telefonicamente.

I vincitori presenti alla manifestazione potranno ritirare direttamente lo shikishi presso il nostro padiglione, previa presentazione di un documento che ne attesti l’identità. Chi non potrà essere fisicamente a Lucca in quel giorno riceverà, durante la telefonata, le istruzioni per richiedere il premio.

ATTENZIONE: I nomi dei vincitori verranno scritti sugli shikishi in alfabeto occidentale dal personale di Edizioni Star Comics.

I biglietti, così come i volumi di JOJOLION N. 1 LIMITED EDITION, sono limitati, quindi affrettatevi! Uno dei tre ambitissimi shikishi disegnati per l’occasione dal maestro HIROHIKO ARAKI potrebbe essere vostro!

JOJOLION n. 1 LIMITED EDITION

Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, b/n e col., 240 pp., con mini poster interno, doodle e firma dell’autore, cover con Pantone FLUO, € 6,90

In vendita solo in Piazza Star Comics a Lucca Comics & Games 2019

Per qualsiasi informazione sul regolamento potete scrivere a info@starcomics.com.

Se cercate informazioni su tutti i nostri eventi a Lucca Comics & Games 2019 dal 30 ottobre al 3 novembre, potete consultare l’apposita sezione del nostro mini sito: qui, invece, tutte le informazioni riguardanti i biglietti della manifestazione. Siete tutti invitati: ci vediamo in Piazza Star Comics!

