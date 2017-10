Lucca Comics 2017:REGOLAMENTO AGGIORNATO SHIKISHI AUTOGRAFATI

Ieri è stato svelato l’ultimo autore degli shikishi autografati che ptorete vincere allo Stand della Star Comics in Piazza Napoleone a Lucca Comics & Games 2017!

In concomitanza è stato aggiornato il regolamento per la pesca e rimandato l’ultimo shikishi per Lucca OFF, il contest che verrà svelato a fine Lucca Comics.

Allora, che ne pensate degli autori che ci hanno autografato gli esclusivi shikishi* che metteremo in palio per i visitatori del nostro stand durante Lucca Comics & Games 2017? Niente male, vero?

Ora che la lista è praticamente completa, eccovi l’aggiornamento che chiarisce gli ultimi dubbi riguardo alle modalità per ottenerli.

Cominciamo con un riepilogo degli artisti coinvolti, in ordine di apparizione: Abi Umeda - CHILDREN OF THE WHALES, Naoshi Arakawa - BUGIE D’APRILE, Kei Sanbe - LA CULLA DEI DEMONI, HiRock e Shin’ya Komi - EX-ARM, Jun Mayuzuki - COME DOPO LA PIOGGIA, Tatsuki Fujimoto - FIRE PUNCH, Mika Yamamori - TSUBAKI-CHO LONELY PLANET, Jun Mochizuki - THE CASE STUDY OF VANITAS, Shinobu Ohtaka - MAGI – THE LABYRINTH OF MAGIC, Akimi Yoshida - OUR LITTLE SISTER – DIARIO DI KAMAKURA, Akira Hiromoto - PRISON SCHOOL, Tadatoshi Fujimaki - KUROKO’S BASKET, Haruichi Furudate - HAIKYU!!, Hiro Mashima - FAIRY TAIL, Kohei Horikoshi - MY HERO ACADEMIA, Mitsuru Adachi - TOUCH, Rumiko Takahashi - RANMA ½.

REGOLE GENERALI

1. Recati allo stand Edizioni Star Comics (NAP286) durante i giorni di svolgimento di LUCCA COMICS & GAMES 2017 , ovvero da mercoledì 1 a domenica 5 Novembre 2017. 2. Acquista almeno un volume della serie di cui vorresti lo shikishi autografato. 3. Una volta completato l’acquisto, avrai diritto a estrarre una pallina da un box dedicato. Se questa sarà GIALLA riceverai lo shikishi autografato! 4. LA PALLINA È BIANCA: NON HAI VINTO…

…ma puoi ritentare a oltranza effettuando di nuovo un acquisto come descritto al punto 2. 5. Se alla fine vinci, non potrai tentare ulteriormente per lo stesso shikishi, mentre potrai tentare per shikishi diversi. 6. Ogni giorno verranno resi disponibili 2 shikishi per ogni serie, fatta eccezione per HAIKYU, KUROKO’S BASKET E MY HERO ACADEMIA, per i quali sarà disponibile un solo shikishi al giorno nei giorni di mercoledì 1, venerdì 3 e domenica 5 Novembre.

AGGIORNAMENTO