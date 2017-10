LUCCA Comics 2017 – Regolamento Shikishi Star Comics

Riportiamo il regolamento postato l’altro giorno dalla Star Comics.

Avete visto quanti autori hanno voluto partecipare ai festeggiamenti per il nostro trentennale “offrendoci” il loro autografo? Se volete provare ad accaparrarvi uno dei limitatissimi shikishi* autografati non dovete fare altro che seguire il semplicissimo regolamento qui di seguito.

1. Recati allo stand Edizioni Star Comics (NAP286) durante i giorni di svolgimento di LUCCA COMICS & GAMES 2017 , ovvero da mercoledì 1 a domenica 5 Novembre 2017.

2. Acquista almeno un volume della serie di cui vorresti lo shikishi autografato.

3. Una volta completato l’acquisto, avrai diritto a estrarre una pallina da un box dedicato. Se questa sarà GIALLA riceverai lo shikishi autografato!

4. LA PALLINA È BIANCA: NON HAI VINTO…

…ma puoi ritentare a oltranza effettuando di nuovo un acquisto come descritto al punto 2.

Se alla fine vinci, non potrai tentare ulteriormente per lo stesso shikishi, mentre potrai tentare per shikishi diversi.

5. Ogni giorno verranno resi disponibili 2 shikishi per ogni serie, fatta eccezione per tre titoli ancora misteriosi, a tiratura limitatissima, per i quali sarà disponibile un solo shikishi al giorno nei giorni di mercoledì 1, venerdì 3 e domenica 5 Novembre.