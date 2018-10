Lucca 2018 – Ospiti e mostre

Ormai siamo a ottobre, inizia il conto alla rovescia dei giorni che mancano alla popolare fiera lucchese, che anno dopo anno, continua a infrangere record e attirare sempre più gente tra le mura di Lucca.

Quest’anno la fiera conta già di tre ospiti nipponici eccezionali.

Leiji Matsumoto

Non credo ci sia bisogno di presentazioni per quello che si può considerare uno dei pilastri del manga, padre di serie fantascientifiche come Capitan Harlock, Galaxy Express 999, Corazzata Spaziale Yamato e La regina dei 1000 anni.

Leiji Matsumoto (pseudonimo di Akira Matsumoto) ha debuttato nel 1954 ancora liceale, vincendo a un concorso il primo premio per il suo lavoro “Le avventure di un’ape” (“Mitsubachi no Bouken”).

Inizia a lavorare sugli shoujo manga, pubblicati su riviste femminili con cui attira l’attenzione del grande pubblico. Passa in seguito a serie per ragazzi, specializzandosi in quelle di fantascienza che lo hanno reso celebre, caratterizzate dal suo tratto più attento alle suggestioni che al realismo.

Tra i suoi capolavori vanno segnalati i pluripremiati “Otoko Oidon”, “Galaxy Express 999”, “La corazzata Yamato”. Nel 1979 esce la versione anime di “Galaxy Express 999”, campione d’incassi di quell’anno al botteghino.

Ma il sensei è conosciuto e apprezzato nel mondo, soprattutto in Italia e Francia oltre che in Giappone, per la saga di “Capitan Harlock”.

Ha ricevuto tutti i principali premi e onorificenze nel mondo, tra cui la Purple Medal of Honour in Giappone e l’Ordre des Arts et des Lettres in Francia. Tra le sue varie attività odierne, è professore di Contenuti Multimediali alla Takarazuka University e visiting professor alla Sangro University di Kyoto.

Il Maestro Matsumoto sarà a Lucca per incontrare i fan i giorni 1 e 2 Novembre.

Junji Ito

Potremmo definirlo un visionario Lovecraft dei manga, il sensei Junji Itō nasce nella prefettura di Gifu nel 1963. Il suo debutto, avvenuto nel 1986 fra le pagine della rivista “Monthly Halloween” dell’editore Asahi Sonorama, gli vale la menzione d’onore alla prima edizione del Premio Umezz.

Tra le sue opere più conosciute troviamo “Tomie, Uzumaki”, “Gyo”, “Kubitsuri kikyu”, “Nagai yume”, “Amigara dansou no kai”, “Shibito no koiwazurai”, “Itō Junji no neko nikki – Yon & Mu.” Attualmente sta lavorando a “Ningen shikkaku” (“Lo squalificato”), basato sull’omonimo romanzo di Osamu Dazai.

Da gennaio 2018 viene trasmessa in Giappone la serie animata “Junji Ittō Collection”.

Junji Itō sarà ospite a Lucca Comics & Games in collaborazione con Star Comics.

Appena verrà pubblicato il metodo per accedere alle sessioni di autografi che sicuramente il sensei rilascerà, ve lo faremo sapere.

Mikio Ikemoto

Ed ecco l’erede del sensei Kishimoto alla conduzione di Boruto, la serie successiva a Naruto che ha come protagonista la nuova generazione di shinobi, figli dei protagonisti che abbiamo amato in Naruto.

Mikio Ikemoto esordisce con “Cosmos”, una breve storia pubblicata nel 1997 e nel 1999 sulla rivista settimanale Shonen Jump della Shueisha.

Dopo aver lavorato a “Naruto” come assistente di Kishimoto, nel 2016 sempre su Shonen Jump dà vita a “Boruto”, uno spin-off dell’opera di Kishimoto sceneggiato da Ukyo Kodachi.

Mikio Ikemoto sarà ospite a Lucca Comics & Games in collaborazione con Panini Comics.

Le Mostre

Al momento è stata confermata una mostra dedicata al sensei Matsumoto, ovvero Leiji Matsumoto, Sensei dello Spazio a Palazzo Ducale che verrà inaugurata sabato 13 ottobre e rimarrà in esposizione sino al 4 novembre 2018, in cui si potranno ammirare 40 delle tavole originali del sensei, scelte da lui per i fan italiani!

Fonte: Lucca Comics & Games 2018