Lucca Comics 2018 – La STONE MACHINE di Dr.STONE

Oggi Star Comics ha postato questa divertente news che interesserà sicuramente tutti i fan amanti di Boichi che si recheranno nella città toscana durante la manifestazione del Lucca Comics & Games 2018 che ormai è quasi alle porte.

Infatti per promuovere l’uscita del nuovo titolo jumpico firmato Boichi e Riichiro Inagaki, con l’acquisto di una delle tre versioni del primo volume (Regular, Variant, Limited) di Dr. STONE, potrete partecipare all’estrazione tramite slot machine, in questo caso definita STONE MACHINE, di un premio a caso tra poster, cartoline, spillette o i più rari sottobicchieri.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale!

Fra le novità che presenteremo al nostro padiglione di Piazza Star Comics durante il prossimo Lucca Comics & Games, ce n’è una che riguarda l’attesissimo Dr.STONE, in uscita il 31 ottobre.

Si tratta della STONE MACHINE! Un’originale e coloratissima slot machine sotto forma di maxischermo che vi permetterà di vincere fantastici premi all’insegna del SCIENCE POWER!

I premi in palio sono: il poster, la spilletta, la cartolina e i più rari sottobicchieri in pietra di Dr.STONE, in ben tre varianti!

Per partecipare vi basterà acquistare, presso il nostro padiglione, uno o più dei seguenti prodotti:

Stone regular volume 1

Stone variant cover edition volume 1

Stone limited edition volume 1

Ogni prodotto acquistato equivale a un tentativo alla Stone Machine e, ovviamente, alla vincita di un premio!

Essendo ogni vincita assolutamente casuale, potrebbe capitarvi di ricevere più volte lo stesso premio. Niente paura! Non vi sarà di certo difficile trovare altri appassionati che, come voi, saranno interessati a fare degli scambi… magari proprio in Piazza Star Comics!

Con Dr.STONE il divertimento… triplica!

Fonte: Piazza Star Comics