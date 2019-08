Kyoani: Yoshiki degli X Japan dona 10 milioni di yen

Yoshiki Hayashi, forse non è molto noto tra i fan degli anime, ma in Giappone è il frontman del leggendario gruppo rock X Japan, ha anche avuto una carriera musicale solista di successo, e occasionalmente si presta come modello, designer di kimono, presentatore meteorologico.

Ora a tutti questi titoli possiamo aggiungere anche “filantropo” dopo che l’uomo ha deciso di donare 10 milioni di yen (un po’ più di 84.000 euro) al fondo a favore della Kyoto Animation. In seguito all’orribile attacco incendiario allo studio anime di Fushimi della Kyoto Animation il mese scorso, in cui sono morti 35 dipendenti, la società ha creato un fondo ufficiale per accettare donazioni e Yoshiki ha contribuito con 10 milioni di yen per aiutare l’azienda, le vittime ferite e le famiglie dei defunti ad affrontare la tragedia. La donazione è stata fornita tramite la Yoshiki Foundation America con sede negli Stati Uniti.