JoJo live-action – rivelato l’aspetto dei vari attori

Continuiamo a darvi news riguardo ai live-action in fase di produzione e questa volta vi parliamo di un altro titolone come Le Bizzarre Avventure di JoJo, che vi ricordiamo affronterà il quarto arco narrativo, ovvero Dimond is Unbreakable, che vede protagonista Josuke Higashikata.

Il sito ufficiale ha da poco caricato l’immagine che ritrae l’aspetto del serial killer Anjūrō “Angelo” Katagiri, il primo cattivo affrontato nella serie, mentre aveva precedentemente mostrato l’aspetto degli altri membri del cast, in cui ancora manca Jotaro Kujo., protagonista del terzo arco narrativo, Stardust Crusaders.

Il sito aveva mostrato l’attore protagonista, Kento Yamazaki nei panni di Josuke Higashikata, con alle spalle la data di uscita del film, ovvero 4 Agosto 2017.

Il film intitolato JoJo no Kimyou na Bouken: Diamond wa Kudakenai Dai-Ichi-Shō (Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable Capitolo I) è stato girato a Sitges in Spagna ed anche in Giappone.