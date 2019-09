JoJo: 2 OVA per Così parlò Rohan Kishibe

Dopo la conclusione di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Vento Aureo, JoJo torna in animazione, questa volta nella forma di due OVA dedicati a Rohan Kishibe, il mangaka di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable, adattamento della serie Così Parlò Rohan Kishibe.

“Zange-shitsu” (Il Confessionale) e “The Run” godranno di nove proiezioni in sei città del Giappone tra l’8 Dicembre (alla TFT Hall 1000 di Tokyo) e il 29 Marzo (al Sonic City – Large Hall di Omiya). Il doppiatore di Rohan Kishibe, Takahiro Sakurai, farà la sua apparizione in dei talk show all’inizio di ogni proiezione.

Le prevendite dei biglietti partiranno dal 2 Ottobre.

Così Parlò Rohan Kishibe è una serie di one shot di Hirohiko Araki con protagonista uno dei personaggi di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable, Rohan Kishibe, che è anche un alter ego di Araki stesso. Shueisha ha pubblicato il primo volume di Kishibe Rohan wa Ugokanai nel Novembre del 2013, stampato anche da noi per Star Comics a Gennaio 2015. L’ultimo capitolo del manga, intitolato “Episode 10: The Run“, è stato pubblicato il 26 Febbraio 2018.

Lo studio di animazione David Production ha già prodotto un altro episodio di Così parlò Rohan Kishibe in OAD, precisamente il capitolo “Fugō Mura” (Il Villaggio dei Miliardari), compreso per chi avesse acquistato la serie completa in 13 DVD o Blu-ray Disc di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable nel 2017. L’episodio “Mutsukabezaka” (La Salita di Mutsukabe) invece è uscito assieme al secondo volume del manga lo scorso anno.

