Imparare l’inglese con Haruhi Suzumiya

Quante volte andando a scuola avete pensato che se esistesse un manga o un anime su una determinata materia, avreste avuto la vita più facile ad apprenderla, un po’ come la Rivoluzione Francese narrata in Lady Oscar?

Ebbene, a partire da questo Aprile, una eccentrica teenager e compagna di studi, Haruhi Suzumiya, aiuterà ad insegnare l’Inglese agli studenti delle superiori in Giappone. La nuova edizione rivisitata di World Trek English Communication I, disponibile per studenti del primo anno delle superiori per il nuovo anno scolastico che inizierà appunto dal primo di Aprile (e non è un Pesce d’Aprile anticipato), presenta una sessione di lettura basata su La Malinconia di Haruhi Suzumiya.

La lettura, intitolata “Haruhi, an Amazing Girl“, racconta la storia di come Haruhi, ricercatrice folle del paranormale, e il sarcastico Kyon si sono incontrati una volta entrati alle superiori, proprio come comincia la light novel originale di Nagaru Tanigawa e Noizi Ito.

La lettura è ideata per occupare sei ore di lezione, utilizzando come tema di lettura la vita scolastica allo scopo d’insegnare l’inglese.

La sezione che contiene la lettura si trova alla fine del libro di testo, in modo che gli studenti comincino a leggere durante l’ultimo semestre a fine Febbraio, alla soglia della fine dell’anno scolastico. Vista la presenza a fine anno nel libro, la lettura contiene contenuti d’inglese di alto livello. L’altra lettura principale del libro riguarda la vincitrice di premio Nobel ed attivista pachistana Malala Yousafzai.

Haruhi e la sua brigata erano già comparsi nel vocabolario e nella grammatica inglese, pubblicati in Giappone.

La serie animata è stata adattata e doppiata in Italia da Dynit, mentre sia il manga che la light novel originale sono pubblicate da J-Pop, che ha concluso la pubblicazione del manga ed ha pubblicato 4 degli 11 volumi disponibili in Giappone. Inutile dire che la serie di light novel è ancora in corso in patria.

