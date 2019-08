Idol: Evento TenSlime e gioco Disney

Sapete tutti che in Giappone l’elemento idol tira da sempre, sia fisico che virtuale, come ci hanno insegnato i Vocaloid, e anche per questo ci sono sempre più videogiochi o serie animate dedicate a questo genere.

In questo articolo vorrei presentarvi la fusione di due news che sono uscite quasi contemporaneamente con lo stesso tema! XD

La prima news è un simpatico evento dedicato alla serie Tensei Shitara Slime datta ken (Riguardo a quella volta in cui mi sono reincarnato in uno Slime), il cui manga è pubblicato anche da noi in Italia grazie a Star Comics col titolo, Vita da Slime.

L’evento ha come titolo Tensei Shitara Idol datta ken (Riguardo a quella volta in cui mi sono reincarnato in un Idol), e la locandina mostra alcuni dei personaggi protagonisti della serie animata, vestiti con dei tipici completi da idol, coordinati tra loro. L’evento si svolgerà dal 22 Agosto al 9 Settembre presso lo Shinjuku Marui Annex di Tokyo.

Ci saranno prodotti esclusivi per questo evento sulla base dell’illustrazione qui sopra, che vanno dai portachiavi alle cartelline. Se inoltre si acquisterà per oltre 3.000 yen (circa 26 €), si potrà vincere un premio assicurato alla lotteria istantanea. L’evento è a entrata libera.

La seconda news riguardante gli idol interessa, come avrete letto nel titolo, un nuovo gioco per smartphone della Disney, Twisted-Wonderland.

Yana Toboso, l’autrice di Kuroshitsuji (Black Butler), si sta occupando del concept principale del gioco, dello scenario e del design dei personaggi.

TROYCA animerà i filmatini di apertura del gioco e Night Ravels si occuperà della canzone di apertura “Piece of my world“. Il gioco verrà lanciato questo inverno e la pre-registrazione è attualmente disponibile.

Il gioco sarà incentrato su personaggi ispirati ai cattivi dei film Disney, ed è descritto come un “gioco di avventura nell’accademia dei cattivi” che avrà elementi di gioco a ritmo e battaglie.

La storia del gioco inizia quando il protagonista viene convocato in un altro mondo da uno specchio magico. Lì, il protagonista arriva alla prestigiosa scuola di addestramento di magia “Night Ravens College“. Senza altri posti dove andare, al protagonista viene offerta la protezione del misterioso preside mascherato e qui conoscerà gli studenti poco collaborativi ma geniali della scuola mentre cerca di trovare un modo per tornare a casa.

Nell’ultimo video vengono mostrati alcuni dei cattivi più noti della Disney (come Malefica, la Regina di Cuori, Ursula, Ade o Jafar) in versione idol bishonen.