Hungry Marie – Nuovo manga dell’autore di Beelzebub

Vi ricordate di Tamura Ryuuhei, l’autore di Beelzebub che abbiamo avuto il piacere di intervistare qualche annetto fa? Ebbene dopo una pausa intervallata da qualche spin-off di Beelzebub, serie che l’ha reso famoso anche all’estero, anche grazie a un adattamento animato, finalmente possiamo goderci una nuova serie del sensei ovvero Hungry Marie (Harapeko no Marie – Marie l’Affamata).

La storia ha come protagonisti due giovani, Anna Sagimiya e Taiga Bijogi. Da piccolo Taiga, assieme all’amico Mamoru si infila in una chiesa vicino casa sua per una prova di coraggio e alla comparsa di una figura minuta sulla porta l’amico si defila, mentre lui prende il coraggio a due mani e fotografa la figura, che crede sia uno spirito, ma in realtà è la piccola Anna, appena trasferitasi assieme al padre in quella chiesa. Il bimbo fa amicizia con la piccola che gli ha rubato il cuore, ma purtroppo una volta a casa sua nonna gli consiglierà di non fare amicizia con la bimba, perché tra le loro due famiglie non scorre buon sangue.

Passano gli anni, Taiga è ancora infatuato dal suo primo amore, ma la ragazza continua a ignorarlo, seguendo quanto le ha ordinato suo padre. Le cose tra loro cambiano quando per caso il ragazzo la vede sull’argine del fiume a compiere uno strano rituale e la ragazza, imbarazzatissima della cosa finisce per rapirlo e portarlo nella loro chiesa, dove gli verrà spiegato che avendo scoperto il loro segreto, verrà utilizzato come sacrificio per il rituale di resurrezione di Marie-Therese Charlotte, la figlia di Maria Antonietta di Francia, che secoli prima la famiglia Sagimiya ha servito fedelmente. Il rintocco di mezzanotte per il rito si avvicina e il destino di Taiga sembra incerto, per cui prendendo coraggio il ragazzo cerca di persuadere Anna, confessandogli, visto che oramai non aveva più nulla da perdere il suo amore. E in quel fatidico momento un fulmine cade illuminando la notte… proprio dove si trovava Taiga…

Il buco nel soffitto e nel pavimento sembrano non dare adito a speranze che il ragazzo sia sopravvissuto, ma una voce giunge dal buco nel pavimento e da esso emerge Taiga… ma con l’aspetto di Marie-Therese Charlotte.

Cosa succederà nei prossimi capitoli? Che ne sarà del nostro protagonista, che adesso si trova nel formoso corpo di una principessa francese di oltre due secoli fa?

Già dal primo capitolo la serie si rivela interessante e demenziale. Non vedo l’ora di leggere come proseguirà!