HOTEI: il leggendario chitarrista a Milano – 11/11/18

HOTEI: IL LEGGENDARIO CHITARRISTA PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA DA HEADLINER

Il leggendario chitarrista giapponese Tomoyasu Hotei, attualmente in tour con Zucchero, annuncia il suo primo show da headliner nel nostro Paese. L’appuntamento è giovedì 11 ottobre al Serraglio di Milano. I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale Vivaticket dalle ore 10 di giovedì 8 marzo; ingresso con tessera ACSI. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali.

Londinese di adozione, Hotei ha un affetto speciale per l’Italia grazie al sodalizio con Zucchero negli ultimi due anni: le chitarre di Hotei hanno accompagnato il bluesman italiano nei suoi 22 show da record all’Arena di Verona, a San Remo e alla Royal Albert Hall di Londra nel 2017 e a Torino e Milano nel 2018. Hotei ha anche invitato Zucchero a esibirsi con la sua band a Tokyo nel 2016.

Hotei è uno degli artisti di maggior successo in Giappone. Nel corso degli oltre 35 anni di carriera, ha venduto più di 40 milioni di dischi e si è affermato per la sua capacità di passare attraverso un’ampia varietà di stili grazie al suo virtuosismo e alle sue abilità compositive. Il suo lavoro più recente è la creazione di un brano per il mitico Hokuto no Ken, da noi conosciuto come Ken Shiro. “Hokuto no Ken 201X – Theme Song”, è la colonna sonora portante di una serie di nuovi progetti, che hanno lo scopo di rivitalizzare il personaggio protagonista di svariati manga, anime videogames ed eventi.

Per il suo 35° anno in musica, nel 2016, Hotei ha festeggiato con un’ampia gamma di attività in Giappone, tra cui un nuovo album, 51 Emotions, e un tour mondiale di 57 date che si è concluso alla Budokan Arena di Tokyo. Hotei ha realizzato il suo 19° album in studio, Paradox, in Giappone nel 2017 e nuove musiche sono previste per il 2017. L’album di debutto internazionale, Strangers, è stato rilasciato nel 2015 con grande successo di critica e numerose collaborazioni, tra cui Iggy Pop e Matt Tuck, e un live tour in USA e Europa. Il brano di maggior successo internazionale è Battle Without Honor or Humanity, reso famoso dal capolavoro cinematografico di Quentin Tarantino, Kill Bill (2003) e ripreso in diversi film, serie tv e programmi sportivi. Hotei ha scritto, regitstrato e suonato dal vivo con numerosi artisti, tra cui Zucchero, Iggy Pop e i Rolling Stone.

HOTEI

Giovedì 11 Ottobre 2018

Milano, Serraglio – via Gualdo Priorato, 5

Biglietto: € 18,00 + prev. / € 20,00

Ingresso consentito solo ai possessori di tessera ACSI.

Access allowed only to ACSI card holders.

Milano, 2 marzo 2018

