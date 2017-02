Hinowa ga Yuku! – Seguito di Akame ga KILL!?

Sul sesto volumetto del manga di Kei Toru, Akame ga KILL! ZERO, prequel del manga di Tashiro e Takahiro, Akame ga KILL!, è stato rivelato che Takahiro stesso sta per lanciare un nuovo manga intitolato al momento Hinowa ga Yuku! (Hinowa Conquista!) sulla rivista di Square Enix, Monthly Big Gangan che uscirà il 24 Giugno, con strelka che si occuperà del disegno.

L’immagine in anteprima (che potete vedere qui sotto) mostra un personaggio che assomiglia tremendamente ad Akame di fine serie, assieme ad altri personaggi, di cui in primissimo piano quella che si presume essere la nuova protagonista Hinowa, ma l’annuncio non ha spiegato ovviamente se questo nuovo manga sarà un sequel o semplicemente ambientato nello stesso mondo di Akame ga KILL!.

Il testo dell’immagine annuncia “L’unificazione di un mondo caotico di signori feudali rivali!”

Takahiro e Tetsuya Tashiro hanno concluso la loro serie Akame ga KILL! giusto lo scorso Dicembre, dopo sei anni di pubblicazione sulla rivista di Square Enix, Monthly Gangan Joker. Square Enix ha pubblicato il 15° ed ultimo volumetto giusto questa settimana, mentre la serializzazione italiana a cura di Panini Comics è giunta all’11° volumetto pubblicato lo scorso Gennaio, mentre la pubblicazione del 12° volume è prevista per il 4 Maggio.

La serie ha ottenuto un adattamento animato di 24 episodi nel 2014, che si è conclusa prima della fine del manga, con un finale lievemente diverso, ma abbastanza simile a quello che è poi stato pubblicato nell’arco finale del manga, oltre ad un manga prequel Akame ga KILL! ZERO che si trova nell’arco conclusivo, anch’essso in pubblicazione nel nostro paese per Panini Comics, che al momento ha pubblicato solo il primo volume.

Fonte: ANN