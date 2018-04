Gundam: Svelato il nuovo progetto!

In settimana era stata resa nota l’informazione che oggi sarebbe stato svelato il nuovo progetto che riguarda il popolare brand della Sunrise, ovvero Mobile Suit Gundam. È appena stato annunciato che…

…la prossima serie dell’universo principale della serie sarà Mobile Suit Gundam NT (Narrative), ambientata nell’UC0097, ambientata un anno dopo le vicende di Gundam Unicorn, che verrà messa in onda a Novembre 2018.

Dopo l’ultima scioccante serie AU (Alternative Universe, termine per le serie non ambientate nella timeline della saga iniziale della serie), Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, il brand ha continuato a seguire allo stesso tempo tre serie legate all’Universal Century (la timeline della saga iniziale), ovvero gli OVA di Mobile Suit Gundam: The Origin, Mobile Suit Gundam Thunderbolt e la brevissima serie di corti Mobile Suit Gundam: Twilight Axis.

Allo stesso tempo Sunrise era impegnata anche a seguire dei brevi special della serie Gundam Build Fighters: Battlogue e al momento è impegnata con la trasmissione settimanale di Gundam Build Divers, una serie con presupposti molto simili a quelli di Build Fighters, ma questa volta al posto di combattere con i propri gunpla che si distruggono durante gli scontri, i protagonisti scansionano il proprio gunpla e si affrontano in un mondo creato tramite Realtà Virtuale in cui i protagonisti si immergono.

Protagonisti della serie sono tre amici d’infanzia che hanno vissuto le tragedie dell’UC 0079. Nell’UC 0097, questi tre amici d’infanzia vengono coinvolti in un incidente, in cui il Gundam Phenex impazzisce e scompare. Yona Bashta è ora un giovane membro della Federazione e pilotando il Gundam Narrative dovrà seguire le tracce del Phenex, intralciato da Zoltan Akkanen, un membro di Neo Zeon che pilota il Sinanju Stein, il prototipo del MS usato da Full Frontal in Gundam Unicorn. Che ci sarà un triangolo amoroso tra Yona e Rita Berner e Michelle Ruo, le due amiche d’infanzia?

Ecco il trailer della nuova serie.

Durante l’evento il produttore ha detto che il Gundam NT ha un aspetto incompleto perché è stato pensato come un Gundam mondiale, che durante gli eventi avrebbe raggiunto la completezza.