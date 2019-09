Goblin Slayer Gaiden 2 ottiene un altro adattamento manga

Sul numero di Settembre della rivista di Square Enix, Monthly Big Gangan, è stato rivelato che un nuovo adattamento manga della novel di Kumo Kagyu, Goblin Slayer! Gaiden 2: Tsubanari no Daikatana (Goblin Slayer! Le cronache: Daikatana del Canto Mortale) partirà sulla app di Square Enix, Manga Up! il 30 Agosto. La serie debutterà poi sulla rivista online Gangan GA di Square Enix pochi giorni dopo. Ai disegni del nuovo manga penserà Shо̄go Aoki.

Sulla rivista online di Square Enix, Gangan Online, è stata annunciata la cancellazione del manga di Takashi Minakuchi adattamento del romanzo il 25 Aprile, dichiarando che la cancellazione era dovuta a ‘varie circostanze‘. Il manga lanciato a dicembre sulla app Manga Up! e Gangan Online ha visto la pubblicazione di soli tre capitoli.

Il romanzo, uno spin-off della serie di romanzi Goblin Slayer di Kagyu, è partita su Gangan GA a Settembre 2018. Il romanzo si concentra su degli avventurieri che affrontano il famigerato “Dungeon of the Dead“.

SB Creative ha pubblicato il primo volume della serie di romanzi dark fantasy Goblin Slayer da Febbraio 2016 e Kōsuke Kurose ( The IDOLM@STER Neue Green for Dearly Stars) ha fatto partire poco dopo un adattamento manga attualmente ancora in corso su Big Gangan, dal Maggio 2016. I romanzi hanno ispirato romanzi spin-off e serie di manga. J-Pop ha portato in Italia l’adattamento manga della serie, ma immaginiamo che, vista l’attuale propensione della casa editrice a pubblicare anche i romanzi delle serie manga che edita (Sword Art Online, Re: Zero, Overlord), immaginiamo che a breve ci possano rallegrare pubblicando i romanzi dello stoico avventuriero ammazza goblin o anche la pubblicazione del manga spin-off, Goblin Slayer gaiden (in cui ci viene mostrata la genesi di Goblin Slayer e i suoi primi passi ed errori che l’hanno forgiato) e Goblin Slayer: Brand New Day (in cui vengono mostrate le vicende di vari personaggi protagonisti, coprotagonisti o semplicemente personaggi di sfondo della serie, come un bimbo popolano o una cameriera della locanda, e come hanno a che fare con Goblin Slayer).

Un adattamento animato è andato in onda per la prima volta in Giappone nell’Ottobre 2018, trasmesso in streaming da Crunchyroll e da noi su VVVVID in originale con sottotitoli. Il film cinematografico Goblin Slayer: Goblin’s Crown verrà proiettato nei cinema giapponesi nel 2020.

