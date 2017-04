Ghost in the Shell: nuovo anime

Mentre nelle sale cinematografiche italiane è ancora in trasmissione il film live di Ghost in the Shell, apprendiamo che Kodansha e Production I.G hanno annunciato un nuovo anime basato sul manga di Masamune Shirow.

Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex) e Shinji Aramaki (Appleseed) si occuperanno della regia dell’anime. Il formato e la data di uscita non sono ancora stati annunciati.

Production I.G ha già prodotto i film di Mamoru Oshii dedicati alla serie, Ghost in the Shell e Ghost in the Shell 2: Innocence rispettivamente nel 1995 e nel 2004, oltre alla serie televisiva originale del 2002 Ghost in the Shell: Stand Alone Complex ed il suo sequel, OVA e film.

Nel 2013, Production I.G ha realizzato anche una serie OVA prequel Ghost in the Shell Arise, poi remixata in una serie televisva. Recentemente lo studio ha pubblicato Ghost In The Shell: The New Movie nel 2015 e il video per smartphone Ghost in the Shell VR Diver nel 2017.

In Italia la serie manga è pubblicata da Edizioni Star Comics, che è stata una delle prime pubblicazioni su Kappa Magazine, mentre i film e le serie animate alternative sono pubblicate da Dynit.

