Gal*Gun 2

Dopo sette anni dal primo titolo, Gal*Gun, questa volta pronto a farvi innamorare su PS4 e Nintendo Switch con tante ragazzine e professoresse che popoleranno la vostra scuola di eccitanti ed esilaranti avventure!

Gal*Gun 2 Gameplay

Gal*Gun 2 Trama

Il protagonista sei tu, un giapponese che frequenta le superiori di un istituto scolastico. Ti trovi a scuola e stai parlando con la tua amica d’infanzia, Nanako Tamasaki, quando ti accorgi che sul tuo cellulare noti una strana App, che non ti ricordi di aver installato sul tuo dispositivo e nonostante tutto, non riesci a cancellarla dal cellulare.

Dopo le lezioni, quando torni in classe perché ti sei dimenticato il cellulare sul banco, trovi uno strano pacco che compare dal dispositivo.Al suo interno troverai un visore per realtà virtuale e una specie di Phon asciugacapelli. Una volta indossato il visore comparirà una ragazza bionda che si presenta come Risu l’angelo, il cui compito è di porre termine alle mille angherie che i demoni stanno organizzando in questa scuola. Visto che c’è da sempre un patto tra angeli e demoni, in maniera che le due fazioni non lottino tra loro, tu sei stato scelto come l’eroe che esorcizzerà i demoni presenti nella scuola con le sue stesse mani.

La scuola in effetti trasuda di demonietti che si attaccano alle ragazze facendo loro il lavaggio del cervello e rendendole aggressive. Purtroppo il protagonista con indosso il FeroVisore (Pheromone Googgles) attira involontariamente l’attenzione delle ragazze, che come mosche col miele sono attratte dalla sua Popol-Aura. Grazie alla FeroPistola (Pheromon Shot), potrai bloccare il marasma di ragazze che ti verranno addosso e sscacciare i demonietti dalle ragazze, per poi risucchiarle con la modalità aspirapolvere dell’arma.

Una volta a casa Risu ti spiegherà che il FeroVisore non si può staccare, a meno che non riuscirai a raggiungere entro fine mese una soglia di punti AcchiappaDemoni, che ottieni sconfiggendo o catturando i demonietti sparsi per la scuola. Oltre a Nanako, a casa potrai anche interagire con Chiru Kondo, la vicina di casa di cui le due finestre sono a pochissima distanza, che da un po’ di tempo è diventata una hikkikomori e non esce più di casa, affogando in una marea di videogiochi.

Il giorno dopo farai anche la conoscenza di Kurona il demone, che sta causando tutto questo scompiglio nella tua scuola, mandando piccole copie di sé a colpire le ragazze.

Gal*Gun 2 Valutazione

Come al solito devo ammettere di non aver giocato al titolo precedente, ma non credo ce ne fosse bisogno, perché, a parte qualche autocitazione che si puo’ leggere ogni tanto nei dialoghi, il gioco è completamente autonomo.

Essendo il giocatore stesso il protagonista, questo non ha un nome e non ha una caratterizzazione. Le ragazze sono tutte molto carine e la maggior parte ha anche un nome e un cognome e, riuscendo a completare alcune quest, è possibile persino ottenere il loro numero di cellulare per poterle incontrare e interagire con loro.

Il gioco in sostanza è una via di mezzo tra una visual novel con componenti datesim e uno sparatutto con componenti ecchi consigliato a un pubblico otaku, a causa dei divertentissimi pantyshot sparsi durante il combattimento, le vocine delle ragazze quando le si colpisce e si becca il loro punto debole, facendole crollare a terra di piacere, ed in seguito persino spogliarle con la FeroPistola. Oltre che fermare le ragazze che ti vengono contro, come zombie attratti dalla tua aura, bisognerà anche salvare le ragazze colpite dai demonietti e sconfiggere o risucchiare gli stessi.

A parte i combattimenti della storia sarà possibile anche effettuare nella giornata delle missioni aggiuntive, tra cui missioni in cui difendere un gruppetto di ragazze dai demoni che spawnano in continuazione da tutte le direzioni e missioni di ricerca di oggetti da parte di ragazze, in cui dovrai cercare di non farti scoprire e raccogliere tutti gli oggetti entro il tempo limite.

Durante i combattimenti, e anche quando si è in casa, sarà possibile sparando a delle sagome che indicano determinati stati e posizioni del protagonista, e sparando contro le ragazze o Risu, sarà possibile ascoltare diversi discorsi, oltre a sbloccare discorsi dando loro degli snack che si ottiene completando missioni e salendo di grado man mano che aumentano i punti AcchiappaDemoni!

Nonostante tutto, non si è mica immortali e durante i livelli le ragazze metteranno a dura prova il protagonista, che di fronte a tanto ben di Dio comincerà a perdere la testa, infatti potremo accorgerci di questa situazione dall’alone rosa che inizierà a essere sempre più marcato nella visuale. Dovrete fare particolare attenzione soprattutto quando le ragazze prese dall’impeto vi verranno troppo vicino e vi butteranno a terra, avvicinandosi terribilmente e cercando di affascinarvi.

Potrete anche zoommare come e quando vorrete per poter prendere meglio la mira oppure per osservare meglio determinati particolari.

La grafica è abbastanza carina, con dei personaggi in CG che si muovono verso di te e interagiscono col protagonista, e che puoi ammirare con comodo girando persino attorno quando chiami una ragazza dei tuoi contatti per un appuntamento. Di tanto in tanto, seguendo la storia si potranno raggiungere eventi che sbloccheranno particolari discorsi e illustrazioni più vicine ad una visual novel.

Molto carina la sigla iniziale che ti accoglierà ogni volta che farai partire il gioco, sia per melodia che per animazioni.

La colonna sonora è orecchiabile e assolutamente non invasiva, tanto che spesso neanche ci si accorge di ascoltarla. Questo è un fattore positivo e negativo al tempo stesso, visto che si tratta di BGM allegre che seguono l’azione, ma che alla fine non hanno un che di particolare da riuscire a colpire il giocatore.

Buono l’adattamento in inglese, del parlato giapponese presente per tutti i discorsi dei personaggi. È anche possibile cambiare la visione dei sottotitoli e metterla in giapponese. XD

Il videogioco è pubblicato da PQube al prezzo di 45 € sia per PS4 che per Nintendo Switch. (prezzi presi da Amazon)

Consigliato agli amanti degli sparatutto ecchi demenziali.





Gal*Gun 2 Voti

Trama: 3,5/5

Gameplay: 3,5/5

Musiche: 3/5

Animazioni: 4/5

Adattamento: 4/5