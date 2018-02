Fuuka il manga si conclude

Sull’11° numero della rivista di Kodansha, Weekly Shōnen Magazine, è stato rivelato che il manga di Kouji Seo, Fuuka, si concluderà tra sette capitoli.

Protagonista del manga è un giovane liceale, Yuu Haruna, un ragazzo un po’ introverso che non ha particalari passioni o hobby, tranne il suo blog di Twitter. Un giorno, salendo sulla terrazza della scuola incontra per caso una ragazza di cui rimane stranamente affascinato, Fuuka Akitsuki, una ragazza dallo spirito libero che neppure possiede un cellulare e anche lei sembra non avere particolari obiettivi per la sua vita. Grazie a Twitter, Yuu si è riuscito a rimettere in contatto con la sua amica d’infanzia Koyuki Hinashi, che al momento è una cantante famosa. Un giorno Yuu invita Fuuka a uno dei concerti di Koyuki, e da questo momento in poi la ragazza, spinta anche da Yu, scoprirà la sua vera passione per la musica e il canto, decidendo di formare una band assieme a Yuu e ad altri amici. La storia segue inizialmente il triangolo amoroso che si forma tra Yuu, Fuuka e Koyuki, oltre alla creazione della band della coppia e del loro amore che sboccia pian piano. Fuuka, tra l’altro, è la protagonista del precedente manga di Seo, Suzuka.

Seo ha iniziato la pubblicazione della serie su Weekly Shōnen Magazine nel 2014, e Kodansha ha pubblicato il 18° volume (di cui sopra la copertina) il 17 Novembre scorso. Il 19° volume verrà messo in vendita questo venerdì.

Il manga ha dato anche vita ad un adattamento animato che è andato in onda a Gennaio 2017, con un finale alternativo rispetto alla prosecuzione del manga, deciso dall’autore stesso.

Sia il manga che la serie animata sono attualmente inediti in Italia.

Fonte: ANN