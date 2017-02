Fullmetal Alchemist live-action – Alphonse in CG

Il sito ufficiale del film live-action adattamento del popolarissimo manga di Hiromu Arakawa, Fullmetal Alchemist, ha rivelato la data di uscita del film, l’1 Decembre. Inoltre il sito ha rivelato con l’aspetto di Alphonse Elric in piena CG, che non compariva appieno nel trailer precedente. Il sito Comic Natalie riporta che la CG usata per Alphonse utilizza alcune tecniche usate per la primissima volta nell’industria cinematografica giapponese.

Fumihiko Sori (live-action Ping Pong ) è alla regia e adattando il materiale a disposizione ha detto “Voglio creare uno stile che segue il manga originale il più possibile. Il cast è completamente giapponese, ma il background culturale è chiaramente quello Europeo. Comunque, si tratta di uno stile che non rappresenta una razza o una nazione specifica.” Riguardo la fedeltà di adattamento, riguardo al fatto di avere personaggi di etnia non giapponese, il regista ha affermato “Non ci sarà neppure una scena in cui un personaggio dica qualcosa che possa identificarlo come giapponese.“

Il film è stato girato in buona parte in Italia, nella città toscana di Volterra.

La serie manga è partita dal Luglio 2001, concludendosi a Giugno 2010, ispirando due adattamenti animati (Fullmetal Alchemist di 51 episodi, che segue l’inizio del manga con fedeltà per poi distaccarsene e raggiungere una conclusione mentre il manga era ancora in corso, e Fullmetal Alchemist Brotherhood di 64 episodi, adattamento fedelissimo del manga), due film animati tutto prodotto dallo studio Bones. Inoltre la serie ha avuto anche alcune light novel.

Testo: Il momento è giunto.

Testo: Opera Originale: Hiromu Arakawa

Testo: Regia: Fumihiko Sori ( Ping Pong )

Testo: Il grande viaggio di due fratelli.

Testo: La leggenda…

Testo: Finalmente ha inizio.

Logo del titolo: Fullmetal Alchemist

Edward: Lo giuro, riuscirò a riprenderci i nostri corpi.

Testo: inverno 2017.

Fonte: ANN