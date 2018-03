FLCL 2 e 3 – Nuova illustrazione

Il sito web ufficiale per ilprogetto dei film cinematografici FLCL 2 e FLCL 3, sequel della squinternatissima serie OVA FLCL dello studio Gainax, ha da poco svelato una nuova illustrazione riguardo questo progetto, ovviamente disegnata dalla sapiente mano del character designer originale, ovvero Yoshiyuki Sadamoto.

L’illustrazione mostra i protagonisti di FLCL 2, ovvero due personaggi che potrebbero essere Naota Nandaba (ora cresciuto e più simile nei tratti squadrati al padre) e Eri Ninamori (l’amica di Naota che aveva una cotta per lui), oltre all’immancabile presenza di Haruko Haruhara (che ovviamente non sembra cambiata di una virgola) con la sua Vespa, e di un nuovo personaggio dai capelli bianchi che brandisce una chitarra bianca, con in sfondo le rovine della Medical Meccanica di Mabase.

Inoltre, il sito ha rivelato che i biglietti per i due film verranno messi in vendita in anticipo durante l’AnimeJapan 2018 che avrà luogo il 24 e 25 Marzo. I biglietti godranno di illustrazioni esclusive e veranno ovviamente venduti in quantità limitata, in parte con il “FLCL Freak Set” assieme a un clear file con l’illustrazione (qui sotto) di Sadamoto, oltre a un portachiavi con un plettro per chitarra e uno sticker bonus “Access All Planets Pass” (disegnato nello stile dei Pass Staff dei concerti), che sarà presente anche nei Toho Animation Storea partire dal 30 Marzo.

Il primo film dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche giapponesi nel 2018. I film conterranno due storie completamente separate, ma saranno comunque un sequel della serie del 2000-2001.

FLCL è edita in Italia da Dynit ed è stata messa in onda per la prima volta su MTV, inoltre è anche stata editata in Italia la versione manga edita da Play Press.

FLCL 2 godrà anche di un adattamento manga.

Era stato già precedentemente annunciato che della colonna sonora si occuperanno nuovamente i The Pillows, la band che già si era occupata delle tantissime canzoni della serie OVA, una più bella dell’altra.

Lo staff dei film sarà il seguente:

FLCL 2

FLCL 3

Chief Director: Katsuyuki Motohiro

Supervisor: Kazuya Tsurumaki

Directors: Yutaka Uemura , Kiyotaka Suzuki

, Script: Hideto Iwai

Original Character Design: Yoshiyuki Sadamoto

Character Design: Yūichi Takahashi

Mechanical Design: Kiyotaka Oshiyama

Theme Song: the pillows

Animation Production: Production I.G , NUT , REVOROOT

Fonte: ANN