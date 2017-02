Flashbook annuncia: Death Hall – il Municipio delle Anime

Flashbook Edizioni ci ha comunicato l’annuncio del loro nuovo seinen manga.

Death Hall – il Municipio delle Anime

Prezzo di copertina € 5.90

B/N, Form. 12×18

8 volumi in corso

Uscita prevista a fine Aprile





Secondo varie religioni, dopo la morte generalmente ti aspetta il giudizio degli dei e, a seconda delle tue azioni precedenti, il Paradiso o l’Inferno (lasciamo da parte le altre opzioni per brevità). Ma se invece di un santo barbuto

o di uno spaventoso re degli inferi a decidere del tuo fato fosse… la burocrazia?

Benvenuti a Death Hall, il Municipio dell’Aldilà!

Come prima cosa, vieni accolto dal Sig. Shimura, un enigmatico gentiluomo in giacca e cravatta che nasconde ogni emozione dietro un paio di imperscrutabili occhiali; chiedendoti come sei morto, ti indicherà la sezione alla

quale rivolgerti: suicidi, incidenti causati da terzi, omicidio, malattia, cancro, infarto, ecc. (le sezioni sono istituite sulla base di dati statistici, a seconda del numero di “clienti”) dove compilerai dei moduli per iniziare le pratiche

per il passaggio nell’aldilà. A capo delle varie sezioni c’è un responsabile, e durante i vari episodi avremo l’occasione di incontrarli e scoprire gradualmente il loro passato: la graziosa ma scontrosa Sig.na Nishikawa, l’allegro appassionato di manga Hayashi, il veterano Sig. Ishima, dall’apparenza burbera ma dal cuore d’oro, e così via.

L’interazione tra gli impiegati e i “clienti”, che raccontano una nuova storia a ogni episodio, o arco di episodi, dà

vita a momenti umoristici ricchi d’ironia, ma anche drammatici, emozionanti e commoventi, in un’opera coinvolgente e appassionante; quale sarà il passato del misterioso Sig. Shimura? E dei suoi colleghi?

Oltre all’originalità del soggetto, la forza di questo manga sta proprio nella profonda umanità dei suoi personaggi e nella potenza narrativa dall’autrice, che riesce a toccare le corde più profonde dell’animo umano.