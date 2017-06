FEcomics 17-18 Giugno Programma

Qualche tempo fa vi avevamo parlato del FeComics & Games, che si terrà nella bellissima cittadina di Ferrara il 17 e 18 Giugno.

Finalmente è stato pubblicato il programma della manifestazione, che come potete vedere è davvero ricco di eventi di tutti i tipi per otaku e fan non solo degli anime e manga, ma anche dei videogame, dei telefilm (Dr Who in primis) e del fantasy!

– SABATO 17 GIUGNO –

10.30 – Apertura stand espositivi

10.30 / 18.00 – Area Fantasy

Giochi e animazioni a tema Harry Potter – A cura di Feshion Eventi

(Piazza Castello)

10.30/18.00 Area Games

Presso il negozio Terra dell’Orso presentazione e giochi liberi per bambini con

le ultime novità delle migliori case di produzione

(Via Canonica 1 – Pochi metri da Piazza Trento Trieste)

10.30 /18.00 Area Games

Gioco in libertà a cura della Associazione Ludus Iovis Diei

(Partecipazione gratuita – Galleria Matteotti)

11.00 – Inaugurazione Fiera con autorità

Team e Staff FEcomics2017, rappresentanti, Associazioni accreditate,

sponsors e partners evento.

(Palco – Piazza Trento Trieste)

11.00/18.00 – Area Games

Caccia al Tesoro by GDRfantasy

Donazione di 2 Euro per partecipante

(Registrazione e partenza in Galleria Matteotti)

11.00 – Area Games

Gioco interattivo – “Lupus” By GDRfantasy

(Galleria Matteotti)

11.00 – Area Comics/Japan

Workshop “Crea il tuo Manga”

Iscrizione obligatoria

(Presso libreria IBS- Libraccio)

11.00 / 12.30 /14.00 – Area Japan

Laboratorio di origami a cura della Maestra Tayama Noriko

(Piazza Municipale)

14.00 – Area Cosplay

WorkShop: “La nascita di un cosplay: dalla progettazione alla vestizione”

Al termine set fotografico aperto a tutti nel Castello Estense

(Sala Estense – Piazza Municipale – Posti limitati)

15.00 – Area Games

Gioco interattivo – “Cash&Guns” by GDRfantasy

(Partecipazione gratuita – Galleria Matteotti)

15.00/17.00

Spettacolo itinerante dei Clerici Vagantes

15.30 – Area Cosplay

Vestizione Hulkbuster

A seguire Sfilata Marvel a cura di MCI

(Ritrovo e partenza Chiostro di San Paolo)

16.00 – Area Movie/Games

Conferenza con Diego Vida – “Game Development & Movie Production”

(Sala Estense – Piazza Municipale – Posti limitati)

16.00 – Area Steampunk

Raduno e sfilata Steampunk

(Ritrovo e partenza dal Chiostro di San Paolo)

16.00 – Area Japan

Dimostrazione di furoshiki + workshop a cura di Shimizu Nozomi

(Iscrizione a pagamento – Piazza Municipale)

16.00 – Area Cosplay

Raduno e sfilata Doctor Who

(Ritrovo e partenza dal Chiostro di San Paolo)

16.30 – Area Games

Gioco interattivo – GUS by GDRfantasy

(Partecipazione gratuita – Galleria Matteotti)

17.00 – Area Comics

Presentazione del Libro:

” Nel Tempo e Nello Spazio, antologia sul Doctor Who“

(Presso libreria IBS-Libraccio)

17.00 – Area Japan

Dimostrazione di ikebana a cura della maestra Yamaguchi Sachiko

(Iscrizione a pagamento – Piazza Municipale)

17.00 – Area Games

Gioco interattivo – “Fabula” by GDRfantasy

(Galleria Matteotti)

18.00 – Area Cosplay

Hulkbuster Show

(Centro storico di Ferrara)

18.30 – Area Comics

Incontro con disegnatore Panini: Davide Daw Berardi

(Presso libreria IBS- Libraccio)

21.30 – Area Horror

Zombie Walk -” FeHorror Walk “

(Centro storico di Ferrara)

23.00 – Chiusura stand espositivi



– DOMENICA 19 GIUGNO –





10.30 – Apertura Fiera e stand espositivi

10.30 / 18.00 – Area Fantasy

Giochi e animazioni a tema Harry Potter – A cura di Feshion Eventi

(Piazza Castello)

10.30/18.00 Area Games

Presso il negozio Terra dell’Orso presentazione e giochi liberi per bambini con

le ultime novità delle migliori case di produzione

(Via Canonica 1 – Pochi metri da Piazza Trento Trieste)

10.30 /18.00 Area Games

Gioco in libertà a cura della Associazione Ludus Iovis Diei

(Partecipazione gratuita – Galleria Matteotti)

11.00 / 18.00 – Area Games

Partenza della Caccia al Tesoro by GDRfantasy

**Donazione di 2,00 Euro per partecipante**

(Ritrovo e Partenza Galleria Matteotti)

11.00 – Area Cosplay

Raduno e sfilata Doctor Who

(Ritrovo e partenza Chiostro di San Paolo)

11.00 – Area Games

Gioco interattivo – “Legami di sangue” by GDRfantasy

(Partecipazione gratuita – Galleria Matteotti)

11.00 – Area Fantascienza

Conferenza, presentazione e proiezione trailer dei Fan Film Professionali dedicati ai Ghostbusters come “Ghostbusters Italia: il fan Film”, ” Real!” e “The Real Ghostbusters live action”

(Sala Estense – Piazza Municipale)

11.30 – Area Comics

Presentazione libro: “Più Veloce Della Luce, l’antologia sui Supereroi “

(Presso libreria IBS-Libraccio)

12.00 – Area Games

Gioco interattivo – “Lupus” by GDRfantasy

(Partecipazione gratuita – Galleria Matteotti)

15.00 – Area Cosplay

Vestizione Hulkbuster

A seguire Sfilata Marvel a cura di MCI

(Ritrovo e partenza Chiostro di San Paolo)

15.00 – Area Steampunk

Raduno e sfilata Steampunk

(Ritrovo e partenza Chiostro di San Paolo)

15.30 – Area Cosplay

SunimaoLive: concerto con le più belle sigle dei cartoni animati, film e videogames

(Area Palco in – Piazza Trento Trieste)

16.00 – Area Games

Gioco interattivo – “Lupus” by GDRfantasy

(Partecipazione gratuita – Galleria Matteotti)

16.00 – Area Cosplay

HulkBuster Show

(Area Palco, Piazza Trento Trieste)

16.00 / 19.00 – Area Cosplay

FEcomics Contest Cosplay 2017

Introduzione con presentazione dell’Ass. Culturale Steampunk Nord-Est

(Area Palco – Piazza Trento Trieste)

Al termine saluti e appuntamento all’edizione di FEcomics&games 2018 !!

17.00 – Area Games

Gioco interattivo – “Fabula” by GDRFantasy

(Partecipazione gratuita – Galleria Matteotti)

17.30 – Area Games

Premiazione Caccia Al Tesoro by GDRfantasy

(Galleria Matteotti)

20.00 – Chiusura fiera e stand espositivi

Vi ricordiamo ancora la presenza di un ospite d’alto calibro come il Produttore Diego Vida, in rientro dalla Cina, dove ha concluso da poco le sue ultime produzioni. Tra i progetti recenti si ricordano il videogioco Dropzones e Bloodstained degli stessi creatori dì Castlevania dove ha lavorato come Game Producer e nella sua carriera in computer grafica si notano produzioni Hollywoodiane quali Mission Impossible, Fast and Furious, Need for Speed per il suo apporto negli effetti visivi, e regista di serie TV e Tokusatsu giapponesi con effetti speciali.

Ricordiamo inoltre che tra gli sponsor della manifestazione c’è Star Comics, diretta da Claudia Bovini, una delle case editrici inossidabili che da anni traduce per noi manga di successo in edicola e fumetteria, alcuni dei quali verranno messi in palio per i vincitori delle rispettive gare in programma quali Cosplay, Videogames, e Comics premiati dal Produttore Diego Vida padrino del Fecomics & Games.

Mi raccomando, se avete degli arretrati che vi mancano visitate il sito della Star Comics, e per leggere tutte le news dei loro manga e della loro presenza nelle fiere italiane.



Fonte: FeComics