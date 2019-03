Fate/Extella Link

Se mi conoscete saprete quanto ami la saga di Fate (e quanto mi abbia distrutto lo spostamento di Heaven’s Feel dall’ipotetica data di aprile a giugno) e le varie serie e videogiochi ad essa collegati (soprattutto quelli in cui è presente la mia amatissima Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus), quindi immagino non vi stupiate nel leggere che ho provato questo nuovo titolo della saga, che pare la diretta prosecuzione di Fate/Extella: The Umbral Star.

Fate/Extella Link Gameplay

Fate/Extella Link Trama

Ci troviamo all’interno di SE.RA,PH., il gigantesco supercomputer quantistico installato sulla Luna, in un mondo virtuale che è stato salvato da una grave crisi, per cui adesso va tutto bene e sono tutti felici di vivere la propria vita virtuale, anche i PNG, che pian piano sembrano quasi acquisire una coscienza propria. A salvare questo mondo è stato Hakuno Kishinami, un giovane Master che al momento sta vivendo al fianco delle sue Servant (spiriti eroici di combattenti, divinità, personaggi storici o mitologici), la Saber Nero e la Caster Tamamo no Mae, e assieme a una versione depotenziata di Altera (Attila), potente nemica sconfitta in precedenza.

Sembra tutto normale quando, mentre Hakuno sta passeggiando con la piccola Altera compaiono dal nulla dei Programmi d’Attacco, che iniziano a portare caos e distruzione nel mondo virtuale e minacciano di attaccarli. Visto che la piccola Altera ormai non ha più i poteri per combattere o difendersi, Hakuno è costretto a usare una Magia di Comando per richiamare una delle due Servant, invece con suo sommo stupore, al posto delle due compare un giovane cavaliere dai capelli neri e argento, che con la potenza dei suoi fendenti di spada sbaraglia i programmi d’attacco e salva la vita a Hakuno. Una volta finito lo scontro il giovane si presenta come di classe Saber e svela, nonostante non sia mai saggio farlo, il suo Vero Nome ad Hakuno, ovvero Charlemagne, il prode Re dei Franchi Carlomagno.

Una volta riuniti con Nero e Tamamo, finalmente Charle ha intenzione di parlare del motivo per cui ha risposto al richiamo di Hakuno, quando un nuovo attacco su larga scala sta mettendo a ferro e fuoco le città virtuali, costringendo il giovane condottiero e cavaliere a usare uno dei suoi Noble Phantasm, ovvero Charles Patricious, La mia Gloria Fuggevole, un’enorme fortezza volante semovente da sfruttare come base per recuperare i settori conquistati dai Programmi d’Attacco, che sembrano fiancheggiati da altri servant.

Sembra che l’artefice di tutto questo caos sia un Servant soprannominato dai suoi sottoposti Rex Magnus e il motivo per cui Charle sia comparso al fianco di Hakuno, è proprio per sfidarlo e sconfiggerlo. Rex Magnus non solo sembra aver dalla sua dei Programmi di Attacco piuttosto forti, ma ha anche portato dalla sua alcuni Servant tramite un’operazione che chiama Oracolizzazione.

Che legame unirà questo Rex Magnus a Charlemagne? Quale sarà il terribile piano che ha mente il nuovo nemico comparso all’orizzonte?

Fate/Extella Link Valutazione

Come potrete immaginare, la storia si basa sull’identità misteriosa di Rex Magnus, che immagino verrà rivelata verso il finale del gioco, e i personaggi sono quelli che i fan di Fate hanno imparato a conoscere ed amare attraverso i tanti altri media (manga, videogiochi, visual novel e Fate Grand Order), e possiamo pilotarli, conversarci e sfruttarli per far avanzare la storia. Man mano che proseguirete la storia si sbloccheranno nuovi Servant, e utilizzandoli aumenterete il vostro livello di Legame, che darà al vostro Servant bonus e poteri maggiori, sbloccando anche slot di abilità, oltre che abilità e vestiti bonus da indossare.

Il gioco inizia lasciandoci scegliere il sesso e persino il nome del protagonista, settato di default come Hakuno Kishinami, passando al menù principale in cui potremo scegliere se giocare la Storia, le Battaglie Extra, la modalità Multiplayer o passare per la Galleria, dove potremo rivedere tutte le scene dei dialoghi presenti nella storia e quelli sbloccati facendo salire i legami con i Servant.

Una volta entrati in modalità combattimento, ci troveremo su una mappa piena di nemici, perché se ancora non lo sapete questo gioco è un Musou, ovvero quel tipo di gioco in cui combattiamo una marea di nemici con un solo personaggio, a volte aiutato da altri personaggi, per la conquista del territorio e il coronamento di determinati obiettivi che vengono rivelati volta dopo volta in una stringa in alto, indicandoti anche dove dirigerti per completarli sulla mini-mappa in trasparenza posta nell’angolo in alto a destra. Alcuni obiettivi sono a tempo, come salvare un alleato in difficoltà, per cui se non ci si dirige in tempo al soccorso rischiate un Game Over, e quindi di dover rifare lo scenario dal principio!

A vostra disposizione, oltre a due tipi di attacchi (quadrato e triangolo) con cui potrete realizzare varie combo, avrete un tasto per il salto (X), anch’esso combinabile con i tasti attacco, il cerchio per dare il via al Moon Drive, che si caricherà man mano che sconfiggerete i nemici nello scenario riempiendo la barra del Drive azzurra sotto l’icona del vostro Servant, e R1 per fissare un avversario come obiettivo primario.

Ma ovviamente il vostro personaggio avrà altri potentissimi attacchi che potrete persino scegliere, una volta che l’avrete fatto salire di livello e sbloccato nuove abilità, permettendo di personalizzare fino a 4 attacchi speciali, che lancerete con una combinazione di R2 e i quattro tasti a destra del pad, mentre ad aiutarvi con cure, potenziamenti e altro avrete il vostro Master che usando il suo Mystic Code, che potrete scegliere tra quelli che troverete o creerete in seguito, usando le frecce direzionali, e i servant di supporto, che a dipendenza del legame avranno da una a più azioni che potranno avvenire durante lo scontro aiutandovi a combattere o parare un determinato tipo di attacco.

Oltre alle normali missioni per riuscire a concludere la battaglia, potrete avere delle mini-quest (in angolo in alto a sinistra) per aumentare il legame con i vostri Servant, come ad esempio conquistare tot territori, sconfiggere tot nemici in un determinato tempo o durante il Moon Drive, abbattere dei Servant o attaccarli in un modo particolare. Alla fine del quadro, realizzare questi obiettivi secondari farà salire il legame con i vostri Servant e vi darà nuove abilità da installare su di loro, in un grafico specifico dove abbinandone dello stesso genere sarà possibile ottenere ulteriori bonus.

Inoltre concluderete il livello con tutti i risultati EX, potrete ottenere anche la ricetta per creare un nuovo Mystic Code.

Sconfiggendo invece i vari mini-boss di scenario potrete aumentare la barra a sinistra, che vi permetterà di scatenare il Noble Phantasm del vostro Servant, tenendo premuto L2 che farà partire una bellissima animazione, con risultati a dir poco devastanti ed è ovviamente consigliato spararlo contro il boss finale di livello! XD

Se un Servant salirà di livello, potrete inoltre pagare in QP (Quantum Piece), la moneta del gioco composta da cristalli che compaiono una volta liberata un’area, per far salire anche gli altri Servant che magari non hanno partecipato attivamente allo scontro, in modo da far raggiungere anche a loro quel livello.

Come accade un po’ per tutti i Musou, a parte le animazioni dei Noble Phantasm, la grafica degli scontri e degli scenari in cui combatteremo è piuttosto grezza e gli scontri sono molto confusionari, anche se rispetto ad altri titoli è molto più facile capire cosa sta succedendo e dove dirigerti anche grazie a una freccia che ti indica la presenza di nemici principali nell’area.

Le animazioni dei discorsi nella storia hanno tutti intercalazione dei personaggi che parlano e fanno piccoli movimenti ed espressioni diverse a dipendenza di cosa accade o viene detto durante il dialogo, come è prassi per i titoli di Fate.

La colonna sonora è davvero peculiare, unendo musiche classiche, corali e a volte anche un po’ liriche che fanno tantissimo atmosfera epica, con altre più techno e rock, spesso fondendo i vari generi, con ottimi risultati, anche se come sempre preferisco le canzoni più evocative rispetto a quelle techno.

I dialoghi dei Servant sono tutti doppiati, compresi i richiami durante gli scontri, mentre il protagonista è doppiato solo in alcuni punti degli scontri, al contrario dei tratti di scene collegate alla storia. I dialoghi sono completamente sottotitolati in inglese e l’adattamento è molto buono, cercando di tradurre al meglio alcune battute giapponesi che non farebbero ridere se tradotte alla lettera.

Il videogioco è pubblicato da Marvelous per PS4 e Nintendo Switch in diverse versioni: la Standard, in cui è presente solo il gioco, al prezzo di 72 €, la Joyeuse Edition, in cui troverete il gioco, il CD con la OST del gioco, un poster, un set di 10 carte raffiguranti vari Servant disponibili nel gioco,la scatola premium e un diorama popup raffigurante le Servant Nero, Drake e Scáthach in abiti cinesi, al prezzo di 86 €.

Infine la Emperor of Paladins Edition, in cui potrete trovare tutto quello che è già presente nella Joyeuse Edition, più il set Sacra Luna delle Tessere del Mahjong, contenente 144 tessere con Segnalini e dadi all’interno di una scatola originale, al prezzo di 138 €.

Consigliato ai fan di Fate e agli amanti dei Musou.

Fate/Extella Link Voti

Trama: 4/5

Gameplay: 4/5

Musiche: 5/5

Animazioni: 4/5

Adattamento: 4/5