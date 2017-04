Fate Zero: si conclude il manga a Maggio

Sul numero di Maggio della rivista di Kadokawa, Young Ace, è stato rivelato che l’adattamento a manga di Shinjirō della serie Fate/Zero si concluderà il 2 Maggio con il numero di Giugno della rivista.

Era già stato rivelato che il 14° volume del manga sarebbe stato l’ultimo. Shinjirō ha fatto partire la serializzazione del manga su Young Ace nel 2011 e la Kadokawa ha pubblicato il 13° volumetto del manga il 31 Dicembre.

La serie televisiva di Fate/Zero ha debuttato sugli schermi nipponici nel 2011 e la seconda nel 2012. La serie e il manga sono un adattamento della light novel prequel, Fate/Zero di Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, Phantom – The Animation, Blassreiter) della visual novel della Type-Moon, Fate/stay night.

La storia è ambientata dieci anni prima di Fate/stay night e ci rivela come si è svolta la 4° Guerra del Sacro Graal che ha posto le basi per la guerra avvenuta nella storia originale della visual novel.

Star Comics ha pubblicato il manga da Febbraio 2013, rilasciando il 12° volume a Gennaio 2017.

