FantaExpo 2017: focus sui cosplay

Numeri record per la VI edizione del FantaExpo, nei tre giorni della fiera svoltasi dall’8 al 10 Settembre 2017 al Parco dell’Irno si sono registrate oltre 35mila persone.

Un risultato eccezionale che porta il FantaExpo ad essere appena dietro le 5 fiere principali d’Italia.

Tanti gli ospiti, gli eventi, le gare, gli incontri e i concerti.

Molte anche le aree tematiche presenti: star wars, hobbit, japan, league of legends, pokemon, harry potter, marvel e principesse disney.

C’era anche un’area retrogame.







Tra gli ospiti del settore tv/doppiaggio c’era la leggenda Pietro Ubaldi: voce dei pupazzi Uan e Four, Taz in “Tazmania”, Conte Dacula in “Conte Dacula”, David in “David Gnomo, amico mio”, Pelleossa in “Brividi e polvere con Pelleossa”, Patrick Stella in ”SpongeBob”, Marrabbio e il gatto Giuliano in “Kiss me Licia”, Doraemon in Doraemon, Balzar e C-16 in “Dragon Ball Z” e “Dragon Ball – La saga”, Cap. Barbossa nei film dei Pirati Dei Caraibi e tantissimi altri.

Ha tenuto sabato una simpatica intervista che vi riporto.







Domenica sera c’è stato il bellissimo concerto di Cristina D’Avena accompagnato in alcune canzoni dal grande Pietro Ubaldi.













Ha cantato rispettivamente: Pollon, Tutti All’Arrembaggio, Detective Conan, Doraemon, Siamo Fatti Così, E’ quasi magia Johnny, Tazmania, Dragon Ball Z, I Cavalieri dello Zodiaco, Kiss Me Licia, Memole dolce Memole, Sailor Moon e il Cristallo del Cuore, Rossana, L’estate migliore che c’è, Principe Valiant, I Bobobobs, Ti voglio bene Denver, Pokemon, Creamy, Emi e Occhi di Gatto.

Sono stato presente tutti e 3 i giorni, per cui vi riporto alcune foto scattate ai cosplayer presenti.





