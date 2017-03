GHOST IN THE SHELL: VIA AL “FACCE DA GITS” CHALLENGE!

Vi riportiamo questo interessante Challenge a tutti gli amanti di Ghost In The Shell, pubblicato giusto ieri da Star Comics per l’uscita del nuovo film Live-Action.

Cari lettori di Edizioni Star Comics,

per celebrare uno degli eventi cinematografici più attesi dell’anno, l’uscita del film di GHOST IN THE SHELL prevista in Italia per il 30 Marzo 2017, abbiamo deciso di lanciare una sfida fotografica pensata appositamente per tutti gli appassionati!

Di seguito il regolamento:

Recatevi in una delle fumetterie aderenti all’iniziativa e fatevi un selfie accanto alla locandina del film ;

; Pubblicate su Facebook il vostro selfie utilizzando i seguenti hashtag: #faccedaGITS #GhostInTheShellIT , e taggando la fumetteria in cui l’avete scattato (qualora possibile);

utilizzando i seguenti hashtag: , e in cui l’avete scattato (qualora possibile); In fase di pubblicazione ricordatevi di verificare che la voce “Chi può vedere questo contenuto?” nelle opzioni della privacy del vostro selfie sia impostata su “Tutti” ;

nelle opzioni della privacy del vostro selfie sia impostata su ; Al termine del contest selezioneremo le foto più “likate” , che saranno raccolte e pubblicate nel sito ufficiale di Star Comics ;

, che saranno raccolte e ; La sfida avrà inizio sabato 25 Marzo e terminerà domenica 30 Aprile;

Trovate la lista delle fumetterie aderenti qui.

Buon divertimento!

Partecipa anche tu al “FACCE DA GITS” challenge!

Locandina di Ghost in the Shell © degli aventi diritto

Fonte: Star Comics