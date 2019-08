Evangelion: 3.0+1.0 nuovo Teaser 2.5

Dopo lo splendido annuncio sulla data di uscita del quarto e ultimo film della tetralogia conosciuta come Rebuild of Evangelion, prevista attualmente per Giugno 2020, sono stati postati diversi teaser e trailer di lunghezza variabile, e continuano, di tanto in tanto a venire pubblicate immagini illustrative e brevi teaser.

Eccovi l’ultimo trailer pubblicato sul sito ufficiale del franchise di Neon Genesis Evangelion chiamato “2.5” per Evangelion: 3.0+1.0 (Shin Evangelion Gekijō-ban |), il nuovo film di Evangelion dello Studio Khara. Il teaser oltre a mostrarci diversi piani dei protagonisti e scene che ancora non erano state mostrate, mostra la nuova versione dell’Unità-08, definita Unità-08γ.

Lo Studio Khara ha mostrato in preview i primi 10 minuti e 40 secondi del film il 6 Luglio, mentre al Japan Expo di Parigi è stato mostrato il video di presentazione “Yoko Takahashi x Evangelion Stage“. Il video è stato anche proiettato all’Anime Expo a Los Angeles, dopo la proiezione di Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, e a Shanghai durante un evento a tema Evangelion tenutosi nel distretto di Jing’an. Inoltre, il video è stato proiettato in Giappone in sei diverse location in Giappone.

Lo Studio Khara ha iniziato a Marzo la registrazione del doppiaggio del film.

I primi tre film, Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance, ed Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, sono stati proiettati nei cinema giapponesi rispettivamente nel 2007, nel 2009, e nel 2012.

Netflix ha aggiunto sulla sua piattaforma la serie televisiva animata originale, Neon Genesis Evangelion, oltre ai film Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth e Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion il 21 Giugno, in una versione ridoppiata che ha scontentato praticamente tutti i fan italiani per le traduzioni letterali e non adattate di Gualtiero “Shito” Cannarsi.

Fonte: ANN