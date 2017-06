Etna Comics 2017 – Intervista a Diego Vida

Gli amici dell’associazione culturale Mangames ci hanno passato questa intervista/talk show realizzata all’Etna Comics 2017, che si è tenuta giusto lo scorso fine settimana!

Mangames presenta Il Game Producer Diego Vida ospite all’Etna Comics 2017

Si è conclusa la settima edizione dell’Etna Comics 2017, con ospiti d’eccezione anche nel settore videoludico per la prima volta alla manifestazione il Game Producer Diego Vida noto per aver lavorato in produzioni Hollywoodiane quali Mission Impossible, Fast and Furious, G.I. JOE nel comparto CGI e già nel cast di Bloodstained il videogame in usicta per PS4, Xbox e Nintendo Switch nel 2018 realizzato dagli stessi creatori di Castlevania, ha tenuto una conferenza sulla CG Production per il Game Development e le Movie Cinematic Sequences applicata nella computer grafica insieme agli effetti speciali, introducendo anche i Pupi Siciliani cui lui stesso ha diretto il film riportandoli in auge, e con la partecipazione della ditta Pupi Salamanca in questo evento hanno premiato Diego Vida regalandogli un Pupo in versione speciale del Re Carlo Magno di manifattura pregiatissima.

Nell’area Japan diretta dai suoi organizzatori Davide Toscano, Antonio Pennisi e coordinata da Marcello Ferraro hanno realizzato uno show degno di nota in partnership con l’associazione Mangames che ha portato il Produttore Diego Vida in un set made in Japan e made in Sicily con Robot Giapponesi e Pupi Siciliani figurando alla grande.