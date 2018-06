È spirato Shoji Mizuno (58) designer di Bomberman e Beyblade

Sull’account Twitter ufficiale di Bomberman, franchise ufficiale della Konami, è stato dato il triste annuncio che l’artista Shoji Mizuno è passato a miglior vita di recente.

L’account non rivela la data precisa della sua dipartita, ma sappiamo che se n’è andato all’età di 58 anni, per cui le cause della morte potrebbero essere attribuite ad una malattia o a un incidente.

Mizuno è ricordato per il restyling del personaggio assai noto del videogioco della Hudson Soft, Bomberman, serie rilasciata per il NES/Famicom. Il suo design è ancora presente e tangibile anche nelle ultime rivisitazioni della serie.

Inoltre si è occupato del character design originale delle serie televisive animate Beyblade, Beyblade: V-Force, e Beyblade G Revolution.

Un ex dirigente della Hudson Soft, Toshiyuki Takahashi (Takahashi Meijin) ha pubblicato un post sul suo blog in memoria di Mizuno domenica scorsa, esaltato l’operato di Mizuno per la serie animata Bomberman Jetters, aggiungendo che Mizuno aveva lavorato sugli storyboard, al world setting e ivvuanebte ak character design della serie.

La famiglia Mizuno terrà quest’oggi una veglia e domani i funerali.

Fonte: ANN