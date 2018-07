È morta Kaori Fujita (Suikoden V)

Il sito ufficiale di casa Kodansha, Aoi Tori Bunko, ha annunciato pochi giorni fa la scomparsa dell’illustratrice Kaori Fujita, spirata il 13 Luglio alle 6:45 a causa di un cancro al pancreas a soli 47 anni.

L’annuncio ha aggiunto che Fujita stava combattendo la malattia da oltre sei mesi, continuando comunque a disegnare, aggiungendo nel sito l’illustrazione che potete ammirare qui sotto.

La collaborazione più degna di nota della Fujita è stata con l’autore Hiroshi Ishizaki, illustrando la serie di luno corso di libri per bambini Kuromajyo-san ga Tōru!! , serie che ha dato l’ispirazione a due adattamenti televisivi animati del 2012 e 2013, e ha anche illustrato le light novel di Ishizaki, Majo Gakkō Monogatari e Kuro Majo no Kishi Gyubaddo .

Ha inoltre collaborato con altri artisti di Aoi Tori Bunko, come Asami ( Waka Okami ga Shōgakusei ), ed ha illustrato le uscite di alcuni lassici per Kodansha , come Piccole Donne e Il Giardino Segreto.