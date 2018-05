Dynit – ANIME BLACK JUNE

In voga con la tendenza di scontistiche ormai diventate parte dell’anno, come veri e propri rituali soprattutto per i più giovani, come il Black Friday e il Cyber Monday, Dynit ha ideato l’Anime Black June.

Come viene descritto sull’immagine del volantino pubblicato da Dynit sul sito ufficiale e sui suoi social, presso i selected store Dynit rivenditori ufficiali di materiale Dynit, sarà possibile per tutto il mese di Giugnousufruire, mostrando il coupon, uno sconto del 20% su DVD, BRD e manga targati Dynit.

C’è una piccola postilla, ovvero che i titoli che partecipano a questo sconto è materiale pubblicato fino al 2017, per cui immagino non ci siano sconti applicabili sulle novità.

Sarà possibile scoprire questi rivenditori ufficiali andando a dare un’occhiata su questa sezione del loro sito.