Duranki: Nuovo manga per Kentaro Miura

Siamo ormai rassegnati alle stranezze di Kentarou Miura, l’autore di uno dei più famosi e venduti manga al mondo, Berserk, tra lunghissimi periodi di pausa e i nuovi progetti tra l’uscita di due capitoli, come per Gigantomachia!

Ci troviamo proprio in un caso simile, visto che l’autore ha deciso di produrre un nuovo manga basato su una sua storia originale, intitolato Duranki!

Duranki partirà sulla nuova rivista contenitore di manga Young Animal Zero, rivista sorella di Young Animal, su cui viene pubblicato (quando la Mano di Dio vuole XD ) Berserk.

Il primo numero uscirà il 9 Settembre, e conterrà i primi due capitoli di Duranki lunghi 64 pagine. Questa nuova serie avrà come protagonista Usmugar, un bimbo (francamente dall’illustrazione presentata non ne è molto chiaro il sesso XD) che porta il nome di un drago, e che non è né umano e neppure una divinità.

Ultimamente è stato pubblicato un nuovo capitolo di Berserk su Young Animal, ricordando che il capitolo precedente è uscito il 26 Aprile dopo 8 mesi di pausa.

La nuova rivista Young Animal Zero darà attenzione a manga di “giovani combattenti ( seinen )” e verrà pubblicata mensilmente da Hakusensha . Tra gli altri autori che compariranno nella rivista ci sono:Gaku Kuze ( Uramichi Oniisan ), Rensuke Oshikiri ( Hi Score Girl ), So-He- Inaba ( Heisei Policemen!! ), Hoshi Okamura ( Love Love Alien ), Merō Meiji, Kaoru Inai, e Asumu Matsumoto. Arata Miyatsuki ( Impossibility Defense ) e l’illustratore Ochau, oltre a Ryoko Fukuyama daranno il via a nuove serializzazioni sulla rivista.

Fonte: TOM