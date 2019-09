Dragon Ball: Un Super fan entra nel Guinness dei Primati

Nonostante gli anni, gli evergreen come Dragon Ball non passano mai di moda, anche se ci sono picchi in cui c’è più fermento, come con l’uscita di nuove serie come Dragon Ball Super, di giochi dedicati alla serie come Dragon Ball FighterZ o magari gli ultimi film animati, come quello dedicato alla canonizzazione di Broly.

Hitoshi Uchida, un fan della serie sin da quand’era piccolo, per confermare il suo amore per la serie si è licenziato, tutto per realizzare il suo sogno: incontrare Masako Nozawa, la doppiatrice di Son Goku.

“Credo che mi abbia aiutato molto nel corso della mia vita e vorrei davvero incontrarla di persona, credo sia l’obiettivo culmine della mia vita. Quando ho pensato di poterlo realizzare davvero, ho riflettuto e quindi ho deciso di mirare al Guinness dei Primati.” ha affermato Uchida al Guinness World Records. Anche Nozawa è detentrice del titolo del record mondiale come “doppiatrice che ha prestato la voce allo stesso personaggio di videogame per il più lungo periodo” e “carriera più lunga nel doppiaggio di videogiochi”, ottenuti nel 2017. Il suo ruolo di Goku è stato di particolare ispirazione per Uchida quand’era piccolo.

“Sin da quand’ero piccolo, ho sempre avuto paura dei fantasmi e di morire. E quando avevo paura, immaginavo la voce di Son Goku mentre cercavo di addormentarmi. (Son Goku) mi ha davvero aiutato ad affrontare le mie paure.”

Per provare che la sua collezione fosse la più SUPER, Uchida ha dovuto fotografare meticolosamente ogni pezzo della sua collezione. Il totale finale ha raggiunto i 10.098 oggetti diversi, abbastanza da fargli aggiudicare l’ambito titolo.

Dell’enorme collezione di Uchida, circa 4.000 pezzi raffigurano Goku, tra figure, sveglie e persino un enorme manichino 1:1 (che potete vedere qui sopra in foto). Uchida ha condiviso quello che pensa riguardo a come Goku sia d’ispirazione “Credo che voglia dire al pubblico di non arrendersi mai. I suoi avversari sono inizialmente sempre più forti di lui, ma Goku riesce sempre a superarli. Quando affronti un ostacolo, puoi riuscire a superarlo. Anch’io mi sono messo spesso alla prova a questo modo così da diventare più forte.”

Fonte: ANN